PSG : Avant le Mercato, les choses sérieuses commencent pour Mauro Icardi

Publié par ALEXIS le 10 avril 2021 à 17:35

En dépit de son absence du groupe du PSG pour cause de blessure, Mauro Icardi n'est pas resté inactif. En effet, anime le mercato du club de la capitale. Son retour en Italie est évoqué par les médias transalpins. La direction des Parisiens serait favorable à le laisser partir s’il trouve satisfaction auprès d'éventuelles propositions.

PSG : Un retour en Italie serait-il envisageable pour Mauro Icardi ?

Mauro Icardi s’est engagé avec le PSG, en juillet 2020, après une saison passée à Paris sous la forme d’un prêt de l’Inter Milan. Régulièrement blessé, l’attaquant argentin a manqué plusieurs matchs cette saison. Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino début janvier 2020, son compatriote n'est plus d'une grande utilité pour lui. Ce dernier n’a pas joué les 2 deniers matchs de Ligue 1 et le quart de finale aller de la Ligue des champions remporté contre le Bayern Munich (2-3).

D’après la Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi s'intéresserait à un retour en Serie A. Ces représentants lui chercheraient une porte de sortie du club de la capitale. Il est cependant lié au PSG jusqu’en 2024. En effet, l’ancien intégriste a des connexions suffisantes en Italie et souhaite y retourner. Toutefois, son salaire conséquent estimé à près de 10 M€ brut par saison pourrait lui être un obstacle.

Garder Moise Kean aux dépens d'Icardi ?

Il faut le dire, une source précise que le Paris SG ne lui fermerait pas la porte de sortie et ceci pour deux raisons principales. Premièrement, les Rouges et Bleus feraient l’économie de son énorme salaire. Deuxièmement, Leonardo pourrait se servir de l’argent de son éventuel transfert pour lever l’option d’achat de Moise Kean (11 buts en Ligue 1) ou pour investir dans la prolongation du contrat de Kylian Mbappé et Neymar. Notons que Mauro Icardi (5 buts en 15 matchs de championnat cette saison) a été transféré au PSG à 50 M€. Son poids sportif s'évalue à 55 M€.