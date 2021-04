OL : Garcia affiche un souhait fort pour la fin de saison

Publié par Ange A. le 11 avril 2021 à 06:45

L’Olympique lyonnais reçoit le SCO Angers ce dimanche lors de la 32e journée de Ligue 1. Une fois de plus Rudi Garcia, le coach de l’ OL s’est livré sur la fin de la saison du club rhodanien.

Rudi Garcia rêve grand pour l’ OL cette saison

L’Olympique lyonnais affronte le SCO Angers ce dimanche au Groupama Stadium. La rencontre compte pour la 32e journée de Ligue 1. Les Gones vont vouloir renouer avec la victoire en championnat après leur nul contre le RC Lens (1-1) lors de la dernière journée. En cas de succès, Lyon, actuel 4e de Ligue 1, pourrait maintenir la pression sur ses trois autres concurrents en championnat. À la veille de la réception d’Angers, Rudi Garcia s’est livré sur la fin de saison du club. Le coach de l’ OL espère toujours une fin de saison en fanfare pour son équipe. Le technicien de 57 ans estime que Lyon peut toujours réaliser le doublé sur le plan national.

Le doublé, le nouvel objectif de Lyon

« La vérité, c'est qu'on peut encore faire le doublé. Ça, c'est positif. Donc, à nous de passer Monaco en Coupe [le 21 avril en quarts de finale], à nous de battre Angers et de retrouver une place sur le podium, dans un premier temps », a confié Rudi Garcia. Pour y parvenir, le coach de Lyon tient sa recette. « Il faut trouver le bon onze et des complémentarités en fonction des joueurs disponibles. Il faut continuer à se procurer autant d'occasions, mais il faut les mettre aussi. Il faudrait prendre moins de buts qu'actuellement aussi. Tout le monde doit être meilleur défensivement, de l'avant-centre au gardien de but », a expliqué l’entraîneur lonnais. Largué à 8 points de Lille (1er) en championnat, l’ OL est dans l’obligation de remporter ses sept derniers matchs. Après une petite frayeur face au Red Star en huitièmes (5-4 tab, 2-2 a.p), les Gones doivent afficher un meilleur visage pour remporter la Coupe nationale.