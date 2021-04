Stade Rennais : Un géant de nouveau intéressé par Camavinga ?

Publié par Ange A. le 11 avril 2021 à 08:30

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat, Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais cet été. Le milieu de Rennes ne manque pas de courtisans et voit d’ailleurs sa liste s’allonger. La presse madrilène révèle qu’un cador de Liga s’intéresse de nouveau au crack de Rennes.

Un cador européen de retour pour Camavinga

Comme le Stade Rennais, Eduardo Camavinga est quelque peu à la peine cette saison. Le SRFC pointe à la 7e place du classement et vise la 5e position, qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Le milieu de Rennes quant à lui affiche une baisse de régime (un but et deux passes décisives en 33 matchs). Raison pour laquelle il n’a pas été convoqué par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus. Malgré cette mauvaise passe, le milieu de 18 ans reste très courtisé sur le marché. Un ancien prétendant aurait même fait son retour pour obtenir la signature du jeune international tricolore (3 sélections/1 but). AS assure en effet que le FC Barcelone s’intéresse à nouveau à la pépite rennaise.

Quelles chances pour le Barça ?

D’après la publication madrilène, le FC Barcelone surveille de près la situation d’Eduardo Camavinga. Il ne restera qu’un an de contrat au jeune milieu au terme de la saison. À défaut de prolonger son bail, la direction du Stade Rennais espère un gros chèque au prochain mercato. Mais avec la situation financière actuelle des Blaugranas, une arrivée du natif de Miconje (Angola) en Catalogne semble encore lointaine. Le Real Madrid, rival historique du Barça et vieux prétendant du Rennais, semble mieux outillé pour recruter le milieu. Seulement, Florentino Pérez ne compte pas faire de folie au vu de la crise financière qui découle de la situation sanitaire.