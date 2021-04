Ligue 1 : Sainté confirme, Lens fonce vers l'Europe, Bordeaux coule

Publié par Clément le 11 avril 2021 à 18:21

Quatre rencontres étaient au programme du multiplex de la 32e journée de Ligue 1. Retrouvez le résumé de ces matchs, très riches en enseignements.

Ligue 1 : RC Lens 4-1 FC Lorient

Les Sang et Or du RC Lens viennent de frapper un nouveau grand coup dans cette lutte acharnée pour la cinquième place. En début de match, Julien Laporte a provoqué un premier penalty pour le Racing club lensois qu'a transformé Kakuta - son 10e but de la saison - pour l'ouverture du score. Puis sur un corner de Le Fée, Moffi a placé un coup de tête qui n'a laissé aucune chance à Leca. Mais avant la mi-temps, Jean, à la conclusion d'un superbe mouvement, a redonné l'avantage aux locaux. En deuxième mi-temps, c'est à nouveau sur coups de pied arrêtés que les Lensois ont corsé l'addition. Kalimuendo, sur corner, a triplé la mise, puis Banza a converti un nouveau penalty, scellant le score de 4-1. Le RCL, 5e au classement, prend trois points d'avance sur l'OM tandis que les Merlus restent 17e.

Ligue 1: AS Saint-Étienne 4-1 Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux s'enfoncent encore, largement battus à Saint-Étienne. Si Hwang Ui-Jo, grâce à son 11e but de la saison, a ouvert le score pour les Bordelais, Wahbi Khazri s'est révolté pour remettre les deux équipes à égalité. Un triplé du Tunisien (dont deux penalties), a permis aux Verts de faire la course en tête avant que Zaydou Youssouf ne parachève l'éclatant succès stéphanois. L'ASSE, 13e, passe devant son adversaire de l'après-midi, 15e.

Ligue 1 : Stade Brestois 1-1 Nîmes Olympique

Match nul qui n'arrange personne entre le Stade Brestois et le Nîmes Olympique, en course pour le maintien en Ligue 1. Moussa Koné, le Croco, avait mis les Gardois sur les bons rails après 10 minutes de jeu, mais la réaction bretonne n'a pas mis longtemps à arriver par l'intermédiaire de Brendan Chardonnet. Brest cale encore et glisse à la 16e place, Nîmes profite de la défaite de Nantes à Rennes (0-1) pour consolider sa 18e place de barragiste.

Ligue 1 : OGC Nice 0-0 Stade de Reims

L'OGC Nice et le Stade de Reims se quittent sur un triste match nul et vierge qui ne restera pas dans les annales du football. Les Aiglons s'emparent de la 9e place et les Rémois, 12e avec 40 points, ont sûrement acté leur maintien à six journées de la fin.