OL Mercato : José Mourinho à fond sur un flop de Juninho ?

Publié par Ange A. le 03 avril 2021 à 07:00

Entraîneur de Tottenham, José Mourinho préparerait déjà le mercato estival. Le technicien portugais serait intéressé par un joueur de l’ OL actuellement en prêt en Angleterre.

Un joueur de l’ OL dans le viseur de José Mourinho

Après un premier exercice terminé à la 6e place, José Mourinho semble parti pour finir mieux cette année avec Tottenham. À neuf journées de la fin du championnat, les Spurs pointent au 6e rang, avec trois points de retard sur Chelsea (4e). Alors que la saison tire à sa fin, le Portugais aurait déjà établi une short-list de cibles pour le prochain mercato estival. Le coach du club londonien voudrait signer un joueur de l’Olympique lyonnais cet été. Selon The Athletic, le technicien lusitanien serait intéressé par Joachim Andersen. Après une première année décevante à Lyon, le défenseur central danois est prêté cette saison sans option d’achat à Fulham.

Un aller sans retour pour Andersen en Premier League ?

Deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique lyonnais, Joachim Andersen n’a pas réussi à répondre aux attentes placées en lui. Raison pour laquelle la direction de l’ OL a décidé de le céder temporairement cette saison. L’international danois (4 sélections) s’en sort bien sur le plan individuel avec le promu, actuel 18e du championnat. Il a disputé 24 matchs de Premier League cette saison, tous en tant que titulaire. Capitaine des Cottagers à quelques reprises, le défenseur de Lyon compte un but et une passe décisive. Au vu de ses performances, il avait été nominé pour l’award du meilleur joueur du mois de février finalement décerné au Cityzen Ikay Gündogan.

S’il a récemment clamé son désir de revenir à Lyon, l’avenir du défenseur de 24 ans y semble déjà compromis suite à la prolongation de Marcelo Guedes (33 ans). Directeur sportif des Gones, Juninho avait ouvert la porte à un départ d’Andersen en Angleterre. Reste plus qu’à savoir combien le club rhodanien va réclamer pour le défenseur encore sous contrat jusqu’en 2024.