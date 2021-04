PSG Mercato : 0€, Leonardo tente un coup phénoménal au Real !

Publié par JEAN-LUC D le 13 avril 2021 à 13:20

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, travaille sur un coup phénoménal. Il cible un joueur important du Real Madrid pour le mercato estival.

PSG : Lucas Vazquez dans les plans de Leonardo ?

À côté des négociations avec les clans Neymar et Kylian Mbappé en vue de la prolongation de leurs contrats, le Paris Saint-Germain a les yeux tournés vers d’autres attaquants. L'idée de rendre toujours plus forte l'équipe de l'entraîneur Mauricio Pochettino pousse son dirigeant brésilien à scruter les moindres pistes. Si les noms de Lionel Messi, Harry Kane et Mohamed Salah sont régulièrement associés au champion de France en titre, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo étudieraient aussi la possibilité d'engager un Madrilène.

Et selon les toutes dernières informations recueillies par le journal espagnol AS, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Lucas Vazquez. Pur produit de la Castilla, l’international espagnol arrive au terme de son contrat le 30 juin prochain et aucune prolongation ne semble être dans les tuyaux du côté de la direction des Merengues. Leonardo serait donc très attentif sur la situation du milieu offensif de 29 ans qu’il voudrait bien recruter au prochain marché des transferts. Un très joli coup en perspective pour le PSG en cas de succès.

Grosse bataille à venir pour Lucas Vazquez ?

Reconverti au poste de latéral droit par Zinedine Zidane, Lucas Vazquez rayonne cette saison et plusieurs clubs seraient intéressés par ses services. En effet, le média madrilène ajoute que le Paris SG n’est pas seul sur le coéquipier de Karim Benzema puisque le Bayern Munich et l’AC Milan suivraient aussi ce dossier. Deux ans après avoir réussi à récupérer Keylor Navas pour 15 millions d’euros, le PSG va-t-il enrôler un autre joueur du Real Madrid pour 0€ cette fois ?

Pensez-vous le club de la capitale d'enrôler le Madrilène ?