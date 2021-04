ASSE : Claude Puel reçoit une bonne nouvelle avant le PSG !

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2021 à 06:00

Claude Puel et l’ ASSE se déplacent sur la pelouse du PSG dimanche prochain pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. À cinq jours de ce rendez-vous important, les Verts viennent de recevoir une nouvelle qui pourrait bien leur rendre service face au club parisien.

La bonne occasion pour Claude Puel et l’ASSE ?

Après deux succès consécutifs contre Nîmes (2-0) et les Girondins de Bordeaux (4-1), l’AS Saint-Étienne s’apprête à s’attaquer au Paris Saint-Germain. Désormais sortis de la zone de danger avec une treizième place au classement de Ligue 1, les Verts abordent les six dernières journées du championnat avec un peu plus de sérénité. D’autant plus que Claude Puel a déjà rappelé qu’il suffit de deux ou trois points pour assurer définitivement le maintien de la formation stéphanoise.

Et pour le voyage à Paris, l’entraîneur de l’ ASSE peut compter sur un groupe totalement ragaillardi par ses dernières prestations. Sans compter une attaque de feu avec un Wahbi Khazri qui semble avoir retrouvé toutes ses sensations devant le but adverse. La 33e journée de Ligue 1 et le rendez-vous du Parc des Princes pourraient donc réserver des surprises d’autant plus que cet antre n’est plus du tout imprenable cette saison et les nouvelles du côté de la capitale ne sont pas très bonnes pour l’équipe de l' entraîneur Mauricio Pochettino.

Un forfait de taille au PSG pour le match contre l’ ASSE

Malgré son succès à Munich face au Bayern (3-2), lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions mercredi passé, le Paris SG a perdu son capitaine Marquinhos, sorti après son but inscrit à la demi-heure de jeu. Touché aux adducteurs, le défenseur central du PSG ne devrait retrouver le chemin de l’entraînement que dans douze jours.

« Suite à une lésion aux adducteurs droits, la reprise de l'entraînement s'effectuera dans 12 jours selon l’évolution », a annoncé le club de la capitale dans un communiqué. Forfait contre le Bayern Munich ce soir, au Parc des Princes, l’international joueur défensif brésilien de 26 ans le sera de nouveau dimanche, face à l’AS Saint-Étienne, lors de la 33e journée du championnat français de football.