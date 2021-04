Montpellier : Une confirmation tombe pour Michel Der Zakarian

Publié par Ange A. le 10 avril 2021 à 07:00

En fait de contrat au Montpellier Hérault, Michel Der Zakarian a lâché des indices sur son avenir. Le technicien montpelliérain serait proche de rempiler avec le MHSC.

Michel Der Zakarian proche d’une prolongation à Montpellier

Coach du Montpellier Hérault SC depuis 2017, Michel Der Zakarian voit son contrat expirer cet été. Pour sa quatrième saison sur le banc montpelliérain, le MHSC pointe actuellement à la 8e place de Ligue 1. En fin de contrat, le technicien arménien a déjà émis le souhait de poursuivre l’aventure dans l’Hérault. Il l’avait clamé lors de la dernière sortie de son équipe en championnat contre le SCO Angers (1-1). Ce vendredi, il a réitéré ce désir à la veille de la réception de l’Olympique de Marseille. La rencontre compte pour la 32e journée du championnat. En conférence de presse, l’entraîneur montpelliérain a fait le point sur sa situation avec le club.

Des discussions avec Nicollin

Michel Der Zakarian a notamment révélé que des discussions étaient en cours avec sa direction en vue de sa prolongation de contrat. « Il y a eu une réunion entre les agents et la direction, Bruno Carotti [directeur sportif] et Laurent Nicollin. Ça continue. Rien n’est figé pour l’instant. On travaille des deux côtés. Il y a des choses à mettre en place pour avancer », a confié le coach du Montpellier Hérault cité par L’Équipe. De retour au MHSC en tant que coach, le technicien de 58 ans n’est jamais allé au-delà de la 6e place avec le club gardois. N’empêche qu’il jouit de la confiance de son président. Les discussions devraient aboutir à la prolongation de l’ancien défenseur arménien.