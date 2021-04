OM Mercato : Transfert, l’Olympique de Marseille touche 2 M€

Publié par ALEXIS le 14 avril 2021 à 17:08

L' OM va toucher un chèque de deux millions d'euros, dans le transfert d'un de ses joueurs prêté au mercato de l'été dernier. Le club transalpin où évolue l'ex-petite Marseillaise l'avait recruté sous la forme d'un prêt avec option d'achat qui vient d'être levée.

OM : Maxime Lopez transféré à 2 M€ à Sassuolo

Indésirable à l’ OM et prêté à l’US Sassuolo, Maxime Lopez ne reviendra pas au Vélodrome à l’issue de la saison. Et pour cause, le club de Serie A a levé l’option d’achat assortie à son contrat. Son transfert définitif a été acté avant l’ouverture du mercato estival. Le joueur de 23 ans a signé un long bail de quatre saisons qui prend effet à partir du 1er juillet 2021.

« C'est officiel, je suis un joueur de Sassuolo. C'est quelque chose de mieux si on le fête avec une victoire », s'est réjoui Maxime Lopez sur son compte Twitter. L’Olympique de Marseille avait prêté le milieu de terrain au club italien pour une saison, en toute fin du marché des transferts foot de l’été dernier, précisément le 5 octobre 2020.

Statistiques du milieu de terrain formé à l'Olympique de Marseille

Avec le club de Modène, le milieu de terrain formé à l' OM a disputé 23 matchs de championnat et un match en coupe d’Italie pour un but marqué. Maxime Lopez a été titulaire 17 fois sous les ordres de l’entraîneur des Noirs et Verts, Roberto De Zerbi (41 ans). Selon le site spécialisé Transfermarkt, le transfert du Français a été conclu pour 2 M€.

Natif de Marseille, Maxime Lopez a été formé au club Phocéen entre 2010 et 2016. Après avoir fait ses classes dans les catégories de jeunes olympiens, il a fait ses débuts chez les professionnels lors de la saison 2016-2017. Un premier exercice au cours duquel le Marseillais avait pris part à 35 matchs, dont 30 en Ligue 1, pour 3 buts et 8 passes définitives.