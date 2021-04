LOSC : Bonne nouvelle au Lille OSC avant le Montpellier HSC

Publié par ALEXIS le 14 avril 2021 à 20:11

Le LOSC sera face au Montpellier HSC, vendredi (19h), en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Le leader n’a pas le droit au faux pas, car il n’a que 3 points d’avance sur le PSG et pourrait se faire doubler en cas de défaite. Mais Christophe Galtier peut compter sur le retour de deux joueurs décisifs dans son effectif.

LOSC : Jonathan David et Yazici de retour à l'entraînement

Le LOSC avait conforté sa place de leader en prenant trois points contre le FC Metz (2-0), en l’absence de son meilleur buteur Jonathan David et d’un autre joueur décisif, Yusuf Yazici, lors de la 32e journée du championnat. À deux jours du match contre le Montpellier HSC, le coach des Dogues a enregistré le retour de deux joueurs importants. Ils ont participé à la séance d’entraînement de ce mercredi, selon les images publiées par le club nordiste sur son site internet officiel. Pour rappel, Jonathan David avait été victime d'une entorse à la cheville droite suite à une grosse semelle d’Idrissa Gueye, lors du choc contre le Paris Saint-Germain, le 3 avril dernier. Bien avant sa sortie de la pelouse du Parc des Princes (35e), l’attaquant de Lille OSC avait inscrit le but de la victoire (1-0, 20e). Concernant Yusuf Yazici, il avait été contrôlé positif à la covid-19 avant le déplacement à Paris et avait été immédiatement isolé du groupe de Christophe Galtier.

Le buteur de Lille OSC préservé pour affronter Lyon ?

De retour à l’entraînement, les deux joueurs offensifs sont candidats à une place dans le groupe du LOSC, contre les Montpelliérains. Toutefois, il est possible que le coach des Lillois ne prenne pas de risque pour Jonathan David, qui pourrait être préservé, surtout en prévision de la confrontation directe avec l’OL (4e), le 25 avril prochain, en clôture de la 34e journée de L1. L’avant-centre canadien compte 10 buts et 2 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 disputés, tandis que l’attaquant turc totalise 14 buts et 5 passes décisives en 36 rencontres, toutes compétitions confondues. Comme quoi, Jonathan David et Yusuf Yazici sont précieux pour le LOSC, dans la course au titre de champion de France 2021.