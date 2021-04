OM Mercato : Roland Courbis agacé par une recrue hivernale

Publié par Ange A. le 15 avril 2021 à 00:15

Ancien coach de l’ OM, Roland Courbis est peiné par la situation d’une recrue de Pablo Longoria. Le technicien ne supporte pas le flou qu’entretient Arkadiusz Milik au sujet de son avenir en Provence.

Roland Courbis « gonflé » par Arkadiusz Milik

Indésirable aux yeux de Gennaro Gattuso à Naples, Arkadiusz Milik a quitté la Campanie pour Marseille lors du dernier mercato. L’avant-centre de 27 ans a été prêté pour 18 mois avec option d’achat à l’Olympique de Marseille. Alors qu’il retrouve des sensations à l’ OM, le Polonais (59 sélections/15 buts) pourrait quitter la Canebière dès cet été. Chose qui agace Roland Courbis. Le technicien de 67 ans est remonté par le manque de considération dont semble faire montre Milik vis-à-vis de Marseille. « Quand je vois Milik aujourd’hui, ça me gonfle. Ce club-là, ce n’est pas un tremplin ! S’il va à Turin, il ne sera pas un second couteau. Même s’il prend l’OM pour un tremplin, on ne va pas lui souhaiter de se blesser, mais il revient de loin après deux opérations à chaque genou », s’est déchaîné le consultant de RMC Sport.

Milik déjà sur le départ à l’ OM

Arrivé lors du mercato hivernal, Arkadiusz Milik revient à son meilleur niveau à l’ OM. Il compte 5 buts en 10 apparitions sous le maillot phocéen. Suffisant pour qu’il intéresse une grosse cylindrée comme la Juventus de Turin. Avec un Alvaro Morata sur le départ chez les Bianconeri, la direction piémontaise s’intéresse au profil du joueur de Naples. Le club parthénopéen disposerait d’ailleurs d’une clause lui permettant de casser le prêt du Polonais à Marseille en cas d’offre moyennant 12 millions d’euros. Alors qu’il est lié au club phocéen jusqu’en juin 2022, Milik pourrait donc ne pas aller au bout de son bail. Il confiait récemment à L’Équipe son désir de rejoindre un grand club européen. Reste plus qu’à savoir si ce sera la Juventus dès cet été.