AS Monaco : Un buteur de Chelsea bientôt sur le Rocher ?

Publié par Ange A. le 15 avril 2021 à 06:00

L’AS Monaco pourrait recruter du côté de Chelsea lors du prochain mercato. Le club de la Principauté serait intéressé par un jeune attaquant des Blues actuellement en prêt en Belgique.

L’AS Monaco sur une pépite de Chelsea

Troisième de Ligue 1 Conforama, l’AS Monaco est proche de remplir sa mission cette saison. Le club du Rocher est bien parti pour décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. Alors qu’il reste encore 6 journées à disputer en championnat, les Rouge et blanc peuvent toujours rêver d’un sacre quatre ans après leur dernier titre. La saison actuelle tirant à sa fin, la direction du club princier prépare déjà le prochain exercice. L’ASM lorgnerait notamment le marché anglais pour s’offrir une pépite lors du prochain mercato. Goal révèle en effet un intérêt du club de la Principauté pour Ike Ugbo. Âgé de 22 ans, l’avant-centre est actuellement prêté par Chelsea au Cercle Bruges, propriété et club satellite de l’ASM en Belgique.

L’ASM déjà fixée pour Ugbo ?

Malgré la 16e place de Bruges, l’international Espoirs anglais réalise une belle pige en Belgique. Ike Ugbo compte 16 réalisations et une passe décisive avec le pensionnaire de Jupiler League. D’après le média spécialisé, l’AS Monaco souhaite lever l’option d’achat fixée par Chelsea. Celle-ci est estimée à 6 millions d’euros. Seulement, les performances d’Ugbo ne laisseraient pas d’autres écuries insensibles. La même source indique que Fulham, Genk, Bologne, Rostov et la Sampdoria s’intéresseraient aussi au jeune buteur londonien. Formé chez les Blues, il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le pensionnaire de Stamford Bridge. Le club anglais ne devrait pas s’opposer à son départ puisqu’il n’a jamais disputé de rencontre avec l’équipe première. Jusqu’ici, il a davantage évolué avec les moins de 23 ans des Blues lorsqu’il n’était pas prêté.