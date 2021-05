Monaco : Discipline, le coup de gueule de Petrov contre la LFP

Publié par Ange A. le 06 mai 2021 à 07:00

Les joueurs de l’AS Monaco expulsés contre l’Olympique Lyonnais sont fixés sur leur sort. Mercredi, la Commission de discipline de la LFP s’est penchée sur le cas des Monégasques. Seulement, Oleg Petrov juge ces sanctions iniques au moment où son club a besoin de sécuriser sa place sur le podium.

Oleg Petrov dénonce une injustice de la LFP

La Ligue de football professionnel a rendu son verdict concernant les joueurs expulsés lors du match entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. Trois joueurs de l’OL avaient été expulsés tandis que deux Monégasques avaient vu rouge. Cependant, Oleg Petrov juge sévères, voire disproportionnées, les sanctions infligées par la Commission de discipline de la LFP. « Je suis extrêmement surpris par cette décision et par l’inégalité de traitement manifeste entre nos joueurs et ceux de l’OL, dont le comportement et l’agressivité ont été pourtant clairement définis comme étant à l’origine de l’après-match houleux. Il y a un très fort sentiment d’incompréhension et d’injustice », a déclaré le vice-président de l’ASM cité par L’Équipe. Se sentant lésé, le dirigeant monégasque entend faire appel de ces décisions. « Nous allons voir ce que nous pouvons faire et nous réservons la possibilité de faire appel », a-t-il indiqué.

Deux coups durs pour Monaco dans la course à la C1

La Commission de discipline de la LFP a infligé trois matchs de suspension ferme à Willem Geubbels. Si cette sanction est maintenue, la saison serait donc déjà terminée pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Pietro Pelligri quant à lui va manquer les deux prochains matchs de l’AS Monaco. Les joueurs de l’OL s’en tirent bien. Maxence Caqueret, Mattia de Sciglio et Marcelo Guedes n’ont écopé que d’un seul match de suspension. Les trois Lyonnais seront juste absents ce samedi lors de la réception du FC Lorient au Groupama Stadium.