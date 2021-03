AS Monaco Mercato : Un cadre visé par un cador de Liga ?

Publié le 15 mars 2021 à 07:15

L’AS Monaco pourrait voir un de ses cadres quitter Le Rocher au terme de la saison. Selon la presse espagnole, un polyvalent milieu monégasque serait suivi en Liga.

Un club de Liga lorgne un crack de l’AS Monaco

L’AS Monaco a connu d’importants mouvements lors des dernières fenêtres des transferts. Pour la direction du club de la Principauté, il était surtout question de se débarrasser de certains indésirables avec ces départs. Lesquels semblent avoir fait du bien à Niko Kovac. Le technicien croate, qui souhaite travailler avec un groupe réduit, réalise une belle saison pour sa première année sur le banc de l’ASM. Le club du Rocher pointe à la 4e place du classement avec sept points de retard sur le Lille OSC, leader du championnat. Cette saison, le coach monégasque est notamment parvenu à relancer Aleksander Golovin. Le milieu russe a souvent été freiné par les blessures. Alors qu’il retrouve son meilleur niveau, le milieu de 24 ans serait courtisé par un cador de Liga.

Vers un transfert de Golovin en ESpagne cet été ?

Comme le souligne Mundo Deportivo, Aleksander Golovin est suivi par le FC Séville. La publication catalane croit savoir que l’international russe intéresse Monchi. Le directeur sportif des Rojiblancos est un friand des coups en Ligue 1 comme l’attestent les transferts de Diego Carlos, Luis Ocampos ou encore Jules Koundé. Le dirigeant andalou verrait le Russe (33 sélections/5 buts) comme un prétendant crédible à la succession d’Ever Banega. Le milieu argentin a quitté Séville l’été dernier pour poursuivre sa carrière du côté d’Al-Shabab Riyad en Arabie Saoudite. Reste plus qu’à savoir si Monaco sera vendeur au mercato. Le club du Rocher avait déboursé 30 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien du CSKA Moscou. Lequel est sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la Principauté. Cette saison, il compte 4 buts et 6 passes décisives en 12 apparitions en Ligue 1.













Par Ange A.