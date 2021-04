Real Madrid : Les réactions suite à la qualification face à Liverpool

Publié par Chemssdine le 15 avril 2021 à 02:15

En se qualifiant tranquillement sur la pelouse de Liverpool, le Real Madrid a envoyé un message à toute l'Europe en affirmant qu'il sera un courtisan crédible pour le sacre en Champions League. Heureux, Zinedine Zidane et Ferland Mendy ont fait part de leur joie au micro de RMC Sport.

Le Real Madrid facile vainqueur de Liverpool

Les quarts de finale de la Ligue des Champions s'achevaient aujourd'hui. Après les belles qualifications du PSG et de Chelsea, c'était au tour du Real Madrid et de Manchester City de finir le travail ce soir. C'est désormais chose faite, et alors que les Citizens jouaient à se faire peur à Dortmund face au BvB, le Real a parfaitement récité sa partition sur la pelouse d'Anfield, ponctuant ainsi sa semaine de la mort par une qualification méritée pour le dernier carré de la plus prestigieuses des coupes de clubs. Sereins, les Espagnols n'ont jamais douté face à des Reds trop brouillons pour espérer quoi que ce soit.

Soulagé et conscient d'avoir fait du bon travail, Ferland Mendy a fait part de sa joie à l'issue du match. "On est bien en ce moment, constate l'ancien Lyonnais. Après, on était venus ici pour gagner mais on s'en sort avec un match nul et on est qualifiés. On est très contents, très satisfaits. (...) On savait qu'ils allaient presser les 15 premières minutes de la première et deuxième mi-temps. Après, on a bien géré et on a su un peu mettre notre tempo, et ça a payé."

Zinedine Zidane est soulagé mais sait que le chemin est encore long

Le soulagement est également présent chez Zinedine Zidane. Ayant recollé à un point du leader et voisin de l'Atletico Madrid en Liga, le tacticien français sait que le plus important reste venir et ne se focalise pas sur la double confrontation face à Chelsea en demi-finale. "C'est vrai qu'on a bien défendu, se félicite l'ancien Ballon d'Or au micro de RMC Sport. On a souffert, on s'attendait à un match difficile. Je pense qu'on a bien contrôlé leurs phases offensives et leurs moments forts. Ils auraient pu marquer mais nous aussi. Sur l'ensemble des deux matches, c'est une qualification méritée. (...) Oui, mais il y a des matches avant. On va savourer et se reposer. Il y a 3 matches de championnat avant. On est content de s'être qualifié et après on verra. " Un discours calme et posé qui ne devrait pas griser les pensionnaires de Santiago-Bernabeu.