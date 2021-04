Borussia Dortmund : Les réactions suite à l'élimination face à City

Publié par Chemssdine le 15 avril 2021 à 03:00

Vaillants tout au long de leur double confrontation face à Manchester City, les joueurs du Borussia Dortmund sortent ce soir par la grande porte en quart de finale de Champions League. A l'issue du match, Marco Reus et l'entraîneur du BvB, Edin Terzic, ont fait part de leur décéption suite à cette déconvenue, le tout en félicitant leurs adversaires du soir.

Edin Terzic dénonce l'arbitrage contre le Borussia Dortmund

Un plan presque parfait. Après s'être incliné en terres anglaises au match aller (2-1), les joueurs du Borussia Dortmund comptaient bien prendre leur revanche face à Manchester City hier soir. L'ouverture du score précoce de Jude Bellingham récompensait les bonnes intentions des Marsupiaux et c'était tout un peuple qui reprenait alors espoir à la mi-temps de cette manche retour. Pourtant, un pénalty généreux transformé par Riyad Mahrez et un but splendide Phil Foden enterraient les derniers espoirs allemands. Un scénario cauchemar qui ne serait jamais arrivé si le pénalty généreusement accordé aux ouailles de Pep Guardiola ne l'aurait pas été. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'homologue du manager catalan, Edin Terzic, en conférence de presse : "Nous ne sommes pas contents des décisions arbitrales sur ces deux matches. La question est : pourquoi n'utilisent-ils pas les écrans pour vérifier les situations litigieuses ? Ils en ont partout autour du stade. Mais Manchester City mérite sa qualification."

Marco Reus félicite Manchester City

Déçu donc, l'ancien attaquant n'est pas le seul à être décu au sein du club de la Ruhr. C'est également le cas du maître à jouer des Allemands, Marco Reus, qui a tenu à féliciter Manchester City, un adversaire qui le fascine. "Jusqu'au penalty contre nous, nous avons très bien joué, nous sommes restés calmes, nous nous sommes créé des occasions, regrette le milieu de terrain offensif de 31 ans. Ensuite, c'était moins bien. Manchester City a un jeu de position sensationnel. C'est très difficile de les presser, ils sont partout en position de supériorité numérique. Ils étaient simplement meilleurs, ils ont joué plus intelligemment. On n'a peut-être pas pris assez de risques offensifs, mais nous sommes déçus, parce qu'il y avait mieux à faire ce soir." Un arbitrage discutable qui n'empêche pas les membres du Borussia Dortmund de conserver leur fair-play malgré la déception.