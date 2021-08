Man City mercato : Guardiola veut le plus grand joueur d'Angleterre !

Publié par Thomas le 16 août 2021 à 21:55

Le dossier Harry Kane étant en standby, Man City pourrait frapper un coup surprenant en signant Kyle Hudlin, plus grand joueur d’Angleterre (2m06).

Man City mercato : Guardiola veut le géant Kyle Hudlin

Le désir de Manchester City de signer Harry Kane pourrait avoir considérablement augmenté après leur défaite contre Tottenham pour la première journée de Premier League. Les hommes de Pep Guaridola n’ont pu contenir les assauts des Spurs couronnés par le but de la star coréenne Heung-min Son. Après le départ de Sergio Agüero au FC Barcelone, les Citizens se retrouvent avec seulement Gabriel Jesus comme vrai numéro 9 de métier. Face à Tottenham, c’était même l’espagnol Ferran Torres qui avait été replacé en faux buteur, preuve d’un manque considérable d’avant-centre chez les derniers champions d’Angleterre. Grand absent de la rencontre du côté Londonien, Harry Kane est récemment retourné au camp d’entraînement des Spurs malgré sa volonté de rejoindre Man City au plus vite.

En attendant l’arrivée du buteur vedette des Three Lions, le board mancunien aurait jeté son dévolu sur une jeune pépite de cinquième division anglaise, un choix pour le moins surprenant. Selon le tabloïd britannique The Athletic, Pep Guardiola voudrait signer au plus vite l’attaquant des Solihull Moors, Kyle Hudlin. Si son nom ne vous dit rien, son physique a de quoi faire parler les observateurs du football. A tout juste 21 ans, l’attaquant n’est autre que le plus grand footballeur du Royaume, avec ses 2m06, il surplombe des géants passés par le championnat anglais comme Peter Crouch (2m01) où la nouvelle recrue de Leicester Jannick Vestergaard (1m99).

Pensionnaire de 5ème division, ce serait un bon de géant pour la pépite anglaise, qui est aussi courtisé par Barnsley, Sheffield Wednesday ou encore Middlesbrough. Si son arrivée chez les champions d’Angleterre relèverait plus d’un coup médiatique que sportif, les dirigeants de Man City ne perdent pas de vue leur objectif principal qui n’est autre que la signature d’Harry Kane. Les Citizens comptent boucler son transfert dans les prochains jours.