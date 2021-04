ASSE : Daniel Riolo prudent sur la vente du club

Publié par Chemssdine le 15 avril 2021 à 07:00

Information imprévisible tombée en début de semaine, la prochaine vente de l'ASSE a récolté des avis mitigés des suiveurs du football des quatre coins de la France. Daniel Riolo, chroniqueur vedette de RMC, appelle néanmoins à la prudence et prévient les supporters stéphanois d'ores et déjà dithyrambiques.

La vente surprise de l'ASSE

Coup de tonnerre à Saint-Etienne. Club mythique de Ligue 1, l'ASSE serait en vente comme l'ont affirmé Roland Romeyer et Bernard Caiazzo dans une tribune pour le quotidien régional Le Progrès. "Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir, affirment les deux décisionnaires du club forézien. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club et perpétuer son identité. (…) Dans l'unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l'intérêt de l'ASSE. Et cette nouvelle histoire s'écrira avec vous (les supporters)... Allez Les Verts."

Riolo : prudence est mère de sûreté

Des déclarations qui font écho à la demande du maire de la ville, Gaël Perdriau, demandant aux deux têtes pensantes de l'AS Saint-Etienne de faire un choix rapidement sur l'avenir du club. Actuel treizième de Ligue 1, l'ASSE pourrait espérer retrouver son lustre d'antan grâce à ce projet de rachat, c'est en tout cas ce que souhaitent les supporters stéphanois. Pourtant, tout cela n'est qu'utopie selon Daniel Riolo, le journaliste de 50 ans ne voyant pas un retour au premier plan imminent pour les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard. "Attention parce que vendre, il faut voir à qui, quels genres d’investisseurs, alerte Riolo. On imagine les investisseurs qui vont venir, ça va être pour refaire un modèle à la Bordeaux, comme tous ceux qui rachètent les clubs en France. C’est pas toujours génial, mais ce qui se passe à Saint-Etienne n’est tellement pas génial non plus que les supporters des Verts vont se jeter dans l’inconnu. " Des déclarations qui devraient refroidir les espoirs des fans de l'ASSE.