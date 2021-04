OM Mercato : Thauvin, la requête spéciale de Sampaoli à Longoria

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2021 à 14:52

À deux mois de la fin de son contrat, Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé à l’OM. Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, a adressé une requête à son président Pablo Longoria concernant le cas de l’attaquant français.

Quel avenir pour Florian Thauvin ?

« Le problème, c’est le turnover à Marseille. On se dit qu’on en a marre de Thauvin. Je ferais partie des gens qui te disent de le mettre de côté pour préparer la saison prochaine. Mais au bout de deux matchs, on verrait qu’il n’y a aucun mec capable de lancer Lirola. On dirait que Florian nous manque déjà. Pour moi, le remplaçant de Florian est Lirola. Il prend déjà un peu les prérogatives de Thauvin », annonçait récemment Romain Canuti, journaliste du quotidien Le Phocéen.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Florian Thauvin est quasiment sur le départ. Un départ que les dirigeants l'Olympique de Marseille chercheraient déjà à combler. Mais la volonté de Jorge Sampaoli pour l’international français pourrait bien faire changer la donne dans ce dossier.

Florian Thauvin finalement vers une prolongation ?

D’après le quotidien britannique The Sun, Florian Thauvin aurait réclamé pas moins de 7 millions d'euros annuels pour rejoindre Tottenham cet été. Une demande qui aurait refroidi le club londonien. Mais selon le Leicester Mercury, l’ancien milieu offensif de Lille OSC pourrait finalement rester et poursuivre sa carrière à Marseille. En effet, Sampaoli aurait demandé à Pablo Longoria de faire ce qu’il faut pour conserver le champion du monde 2018.

L’entraîneur argentin aurait compris qu’il n’aura pas l’argent pour faire venir de grands noms à l’OM. Il souhaiterait donc retenir l'ex-meneur de jeu de Bastia et bâtir autour de lui la saison prochaine. Reste toutefois à savoir si la direction de l’Olympique de Marseille est prête à offrir au natif d’Orléans le gros contrat qu’il réclame à 28 ans.

Affaire à suivre…