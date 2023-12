Pablo Longoria travaille à renforcer l'effectif de l'Olympique de Marseille en janvier. Le président et son nouveau conseiller sportif, Mehdi Benatia, s'activent sur la piste du meilleur passeur d'Europe.

Mercato OM : Pablo Longoria ajuste ses pions pour Cameron Puertas

L'Olympique de Marseille sera actif sur le marché des transferts en janvier. La direction du club veut renforcer l'effectif de Gennaro Gattuso avec de nouvelles signatures offensives. Pablo Longoria et Mehdi Benatia anticipent sur les départs attendus de plusieurs joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ces dernières heures, les nouvelles indiquent une piste inattendue menant notamment en Belgique. Il s'agit de Cameron Puertas, actuellement sous contrat à l'Union Saint-Gilloise. Le jeune espagnol a surtout la particularité d'être l'actuel meilleur passeur d'Europe.

Cameron Puertas, une piste à 6 millions d'euros

Âgé de 25 ans, Cameron Puertas est à l’Union Saint-Gilloise il y a seulement 18 mois mais il est déjà une sensation en Europe. Recruté à un million d'euros, il est aujourd'hui évalué à 6 millions d'euros. Une somme qui est bien dans les cordes de Pablo Longoria et de l'Olympique de Marseille. Sauf que le club français devra s'attendre à faire face à une forte concurrence pour Puertas. En plus de l'OM, l'AS Monaco, Rennes, la Fiorentina ainsi que des clubs d’Arabie saoudite et du Qatar sont dans la course et suivent le dossier de près.

Des plans B en étude pour Longoria ?

Depuis le début de la saison, Cameron Puertas est le meilleur passeur en Europe avec 14 passes décisives, dont 2 en Ligue Europa. Si l'Espagnol est annoncé dans le viseur de l'OM, il pourrait ne pas vraiment répondre aux critères de choix de Pablo Longoria et de sa direction. Il reste en plus une cible compliquée dans un contexte où il évolue dans un club qui aura du mal à le céder en pleine saison. En effet, la direction est surtout à la recherche d'un profil plus expérimenté pour renforcer le groupe de Gennaro Gattuso en janvier.

Plusieurs noms sont ciblés ces derniers jours à savoir Jesper Lindstrom (Naples), Denis Bouanga (Los Angeles FC), ou encore Florian Thauvin (Udinese). Le dernier cité est un ancien du club et a même récemment ouvert la porte à un retour en Ligue 1. A peine arrivé que Mehdi Benatia doit déjà s'attaquer aux premiers dossiers les plus brûlants du club.