Ex - OM : LDC, PSG ou City, Valbuena dévoile son favori

16 avril 2021

Le PSG sera opposé à Manchester City en demi-finales de la Ligue des champions. Ancien de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena s’est livré au jeu des pronostics pour ce choc européen.

Paris ou City, le favori de Mathieu Valbuena

La victoire (0-1) du Bayern Munich n’a pas suffi pour sortir le Paris Saint-Germain de la Ligue des champions. Le PSG atteint le dernier carré de la compétition pour la deuxième fois d’affilée. Pour de nouveau se hisser en finale, la bande à Marquinhos devra écarter Manchester City. Les Anglais avaient pris le dessus sur les Parisiens lors de leur dernière confrontation en Coupe d’Europe. En 2016, les Skyblues alors entraînés par Manuel Pelligrini avaient éliminés le club francilien en quarts de finale de la Ligue des champions. Ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena s’est prononcé sur ce choc qui attend l’ennemi parisien. Le joueur de l’Olympiakos voit Paris éliminer l’actuel leader de Premier League.

Valbuena livre des astuces au PSG contre City

Avec l’Olympiakos, Mathieu Valbuena a déjà affronté Manchester City cette saison en C1. Les Grecs ont à chaque fois plié l’échine face à City en phase de poules : 3-0 et 0-1. Pour autant, le milieu de 36 ans estime que le PSG va éliminer les Citizens. « Je trouve que Paris est favori. City a une grosse force offensive, mais dès qu'ils sont privés de ballons, ce n’est plus la même équipe », a confié l’ancien de l’OM sur les antennes de RMC Sport. Après le FC Barcelone et le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain retrouve un autre de ses anciens bourreaux en C1 cette année. Reste maintenant à savoir si les hommes de Pochettino parviendront à tenir leur revanche comme face aux Blaugranas et aux Bavarois. Le premier acte se jouera au Parc des Princes mercredi le 28 avril. Le retour est prévu à l’Etihad Stadium mardi le 4 mai.