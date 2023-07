Toujours à la recherche de plusieurs renforts avant la reprise du championnat, l'OL a bouclé l'arrivée d'un ancien défenseur de l'OM.

Mercato OL : Duje Caleta-Car va s'engager avec l'Olympique Lyonnais

L'OL tient son nouveau défenseur central sur ce mercato estival. Avec les blessures à répétition de Dejan Lovren qui n'en finissent plus d'inquiéter les dirigeants, Laurent Blanc voulait impérativement un renfort à ce poste. Il y a quelques semaines, un intérêt du club rhodanien pour Duje Caleta-Car a vu le jour, et l'opération va bel et bien se concrétiser, d'après les informations divulguées par le journaliste de Relevo, Matteo Moretto.

Ce dernier indique en effet que le défenseur croate va s'engager à l'Olympique Lyonnais contre une somme de 5 millions d'euros en provenance de Southampton. Âgé de 26 ans, Duje Caleta-Carsort d'une saison délicate avec le club anglais puisqu'il n'a disputé que 19 matchs toutes compétitions confondues sur la totalité de la saison. Nul doute que l'ancien marseillais aura à coeur de se relancer sous le maillot lyonnais pour espérer être appelé par le sélectionneur croate à l'occasion de l'Euro 2024 l'été prochain.

Il était encore à l'OM l'année dernière

Avant de rejoindre les rangs de Southampton en septembre dernier, Duje Caleta-Car avait effectué l'intégralité de la préparation estivale avec l'OM, et avait même disputé un match de championnat. Le défenseur croate a porté le maillot marseillais durant quatre saisons au total, et le voir filer chez le rival lyonnais en aussi peu de temps ne devrait pas faire l'unanimité auprès du public marseillais.

Le dernier joueur a avoir rejoint l'OL après une aventure à Marseille était Mathieu Valbuena, et son retour au Vélodrome sous la tunique rhodanienne n'avait pas été de tout repos pour le principal intéressé. Pour Duje Caleta-Car, l'accueil sera sans doute moins hostile, mais il risque tout de même d'avoir les oreilles qui sifflent lors de son retour au Vélodrome.