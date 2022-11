FC Nantes Mercato : Pisté par le FCN, Valbuena se livre sur son avenir

Publié par Jules le 21 novembre 2022 à 18:37

Le FC Nantes, qui cherche à se renforcer en vue du prochain mercato, s'intéresse à Mathieu Valbuena, qui évolue actuellement à l’Olympiakos.

Cette saison, le FC Nantes doit se montrer performant sur plusieurs tableaux. Alors que les Canaris jouent leur maintien en Ligue 1, ils se sont également qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa durant lesquels ils devront faire tomber la Juventus de Paul Pogba pour espérer disputer la suite de la compétition et s'autoriser à rêver d'une épopée européenne cette saison.

Pour ce faire, le FC Nantes veut se renforcer dès cet hiver et songerait à faire venir l'ancien Marseillais Mathieu Valbuena pour développer son arsenal offensif en prévision des échéances à venir. Bien que l'on ne connaisse pas les envies de l'ancien international français, on peut imaginer qu'un retour en France, et peut-être au FCN, pourrait intéresser le joueur qui connaîtrait son troisième club de Ligue 1 après l'OM et l'OL il y a quelques années.

FC Nantes Mercato : Mathieu Valbuena ne veut pas s'arrêter de jouer

Avec les rumeurs l'envoyant au FC Nantes, le joueur a été interrogé par Winamax TV sur la suite de sa carrière. Mathieu Valbuena a avoué qu'il redoutait la retraite. "Est-ce que j'ai peur que tout s'arrête ? Oui, ce n'est pas encore le moment pour moi... Enfin on verra... On sait très bien, confie l'ancien Marseillais. C'est un moment qu'on redoute mais c'est comme ça. C'est la vie."

Pour le moment, Mathieu Valbuena veut surtout profiter et continue à jouer. "Le plus important, c'est de prendre du plaisir. Tant que tu es bien dans tes baskets et que tu te sens bien physiquement, je ne vois pas pourquoi tu ne continuerais pas. Mais on sait très bien qu'il y a une fin et cette fin-là, je la redoute bien évidemment." Pourquoi ne pas revenir en France et prendre du plaisir du côté du FC Nantes pour relever un dernier défi dans l'Hexagone.