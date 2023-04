Publié par Timothée Jean le 05 avril 2023 à 18:09

3e de Ligue 1, l’ OM peut encore titiller le PSG dans la course au titre. Mais Mathieu Valbuena a tenu à indiquer la priorité des Phocéens.

Après un début d’année flamboyant, marqué par une série de victoires, l’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers lors de ces dernières rencontres. Si de nombreux supporters de l' OM ont longtemps espéré de voir leur équipe réaliser un doublé coupe-championnat, la terrible élimination face à Annecy en quart de finale de Coupe de France a rapidement mis un terme à ce rêve phocéen.

Mathieu Valbuena, qui continue de suivre avec beaucoup d’intérêt la saison de son ancien club, a très mal vécu cet échec cuisant de l’ OM. « C’est la saison où on se disait que tout était possible. On avait beaucoup d’espoir. Entre le championnat et la Coupe de France, mais au final, on s’aperçoit que Marseille peut tout perdre. C’est ça qui est le plus frustrant », a déclaré l'ancien Marseillais dans une interview accordée au média Le Phocéen.

En effet, après le fiasco en Coupe de France, l’ OM voit ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des Champions sérieusement compromises. Accroché par Montpellier (1-1) vendredi dernier au Vélodrome, le club phocéen a cédé sa place de dauphin du PSG au RC Lens, vainqueur du Stade Rennais (0-1). L'Olympique de Marseille devra à présent vite réagir afin de rattraper son retard.

OM : Mathieu Valbuena prévient, Marseille devra sécuriser la 2e place

Et même si le titre est encore jouable, comme l’ OM ne compte que six points de retard sur le leader parisien, Mathieu Valbuena ne va pas dans ce sens. Le milieu de terrain de l'Olympiakos assure en effet que le vestiaire marseillais pense forcément au sacre, mais leur priorité en cette fin de saison devrait être de sécuriser la 2e place.

« Les joueurs ne le diront jamais, sinon ils vont passer pour des prétentieux. Mais je pense que dans le vestiaire, ils doivent y penser (…) Donc tout est possible. Mais le plus important, c'est de sécuriser la seconde place », a-t-il ajouté. L’ OM devra donc entamer une série de victoires dans ce sprint final en vue de tenir à distance ses principaux poursuivants. D’autant plus que les Marseillais ne comptent plus que trois petits points d’avance sur l’AS Monaco (4e).

Le prochain match contre le FC Lorient, prévu ce dimanche au Moustoir, s’annonce ainsi capital pour la fin de saison de l’ OM. Le club phocéen devra impérativement s’imposer chez les Merlus. Tout autre résultat placerait l’Olympique de Marseille dans une situation assez délicate.