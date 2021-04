OL : Révélation de Thiago Mendes sur son transfert avorté

Publié par ALEXIS le 16 avril 2021 à 22:40

Après une première saison difficile à l’ OL, Thiago Mendes est devenu un joueur important lors de l’exercice actuel. Pour le média brésilien Globo Esporte, il a rappelé son transfert raté en Chine et a levé un coin de voile sur son avenir.

OL : Thiago Mendes se réjouit d'être resté à Lyon

Recrue estivale 2019 de l’ OL, Thiago Mendes a avait eu un gros souci d’adaptation à Lyon, à la suite à son transfert du LOSC. Il avait fait une première saison (2019-2020) moyenne avec l’équipe de Rudi Garcia. Lors de l’exercice actuel, le Brésilien a dipsuté 26 matchs de Ligue 1 et est devenu un crack chez les Gones. Courtisé par un club chinois en janvier dernier, Thiago Mendes avait été bloqué par le club rhodanien. Et cela a réjoui l’ancien joueur de Lille OSC. « Juninho et Jean-Michel Aulas se sont occupés de l’offre de la Chine. Ils n’ont pas accepté la proposition qui est arrivée. C’est bien, cela veut dire que je suis performant, que mon travail est bien considéré », a-t-il estimé.

Le Brésilien confie son destin à Aulas et Juninho

Revenu en forme, le milieu défensif de l'Olympique Lyonnais aura certainement encore des propositions lors du mercato d’été 2021. Mais il s’est déjà à quoi s’en tenir en cas d’offre de transfert. « J’espère continuer ici et si des propositions arrivent, je laisse mon avenir entre les mains du président et du directeur sportif (Juninho) », a-t-il décidé. Sur sa prochaine destination, l’ex-joueur de Sao Paulo FC n’a pas de vue. « Mon avenir ? Je ne peux pas vous dire où je serais demain. […] On ne sait pas ce qu’il peut se passer s’il y a une proposition. Je veux déjà bien finir la saison, et on verra après », a-t-il répondu.

À noter que l' OL a été acheté Thiago Mendes à Lille à 22 M€, hors bonus. Il a signé un contrat allant jusqu’à fin juin 2023. Actuellement, sa cote est estimée à 18 M€ sur le marché.