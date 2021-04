OL : Course au titre, Rudi Garcia rassure avant le FC Nantes

Publié par ALEXIS le 17 avril 2021 à 00:10

L’ OL n’est plus sur le podium depuis la 31e journée de Ligue 1. Lyon n’a donc plus droit au faux pas dans le sprint final pour le titre de champion ou pour l’une des places qualificatives en Ligue des champions. Malgré cela, Rudi Garcia estime que son équipe n’est pas sous pression.

OL : Rudi Garcia, « on est 4e, il n'y a donc pas de pression »

Depuis son match nul nul contre le RC Lens (1-1) début avril, l’ OL a chuté du podium au profit de l’AS Monaco et est désormais 4e de Ligue 1. L’équipe rhodanienne a 5 points de moins que le leader, le LOSC, et a un point de retard sur les Monégasques, 3es. Lyon est ainsi contraint de prendre des trois points contre le FC Nantes, dimanche (21h) au stade de la Beaujoire, afin de rester dans la course. L’Olympique Lyonnais doit assurer ses résultats, mais en même temps espérer que ses concurrents directs perdent des points en chemin.

Rudi Garcia est conscient de la position moins confortable de son équipe, néanmoins il assure qu’elle n’est pas sous pression. « Je répète ce que j'ai dit avant le dernier match. On est toujours quatrième donc la pression, il n'y en a pas. Rien ne peut nous arriver de pire », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. « Il faut qu'on compte sur nous-mêmes, il n'y a pas de calculs à faire. Il faut prendre des risques pour gagner les matchs », a conseillé l’entraîneur de l’ OL.

Le coach de Lyon s'attend à un match difficile à Nantes

Adversaire des Gones, le FC Nantes est 19e et barragiste, à 6 journées de la fin du championnat. Pour se sauver de la relégation qui les menace, les Canaris joueront ce match le couteau entre les dents, comme le demande leur coach Antoine Kombouaré. Rudi Garcia l’admet d’ailleurs : « on sait que ce sera difficile d’aller gagner à Nantes ». Dès lors, il a conseillé à ses joueurs de « s’appuyer sur leurs matchs précédents, notamment l’efficacité contre Angers SCO (battu 3-0) », afin de s’imposer contre les Canaris.