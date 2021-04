ASSE Mercato : Révélation à 7 M€ dans le dossier Aouchiche

Publié par Ange A. le 18 avril 2021 à 07:30

L’ ASSE a réalisé un joli coup en recrutant Adil Aouchiche en tant qu’agent libre l’été dernier. Mais comme le révèle Bernard Lions de L’Équipe, cette signature a pesé dans les finances des Verts.

Le montant déboursé par l’ ASSE pour recruter Aouchiche

Comme plusieurs titis avant lui, Adil Aouchiche a décidé de quitter le Paris Saint-Germain l’été dernier. En fin de contrat avec son club formateur, le milieu de terrain était sur les tablettes de plusieurs clubs de Ligue 1 et à l’étranger. En quête d’un meilleur temps de jeu, le milieu de 18 ans a décidé de rejoindre Claude Puel à l’AS Saint-Étienne. Le coach de l’ ASSE se démarque à travers la gestion de son effectif, en mettant en avant les jeunes. Journaliste au quotidien sportif, Bernard Lions vient de livrer de nouveaux détails financiers au sujet de la signature d’Aouchiche à Saint-Étienne. Celui-ci révèle que les Verts auraient déboursé pas moins de 7 millions d’euros pour s’attacher les services du titi parisien.

Un joli chèque perçu par Aouchiche

D’après Bernard Lions, Adil Aouchiche a empoché 4 millions d’euros représentant sa prime à la signature. Le Paris Saint-Germain de son côté pourrait encore recevoir un chèque lié à l’indemnité de formation en cas de prolongation de son ancien poulain avec l’ ASSE. Le jounaliste assure que le montant pourrait dépasser les 3 millions d’euros. En cas de vente de son ancien milieu offensif, Paris devrait encaisser 20% du montant perçu par Saint-Étienne. L’ancien du PSG réalise des débuts prometteurs avec le pensionnaire de Geoffroy-Guichard. Il compte deux buts et cinq passes décisives en 29 apparitions cette saison. La saison dernière, sa seule avec l’effectif professionnel du club francilien, Aouchiche n’avait disputé que trois rencontres (162 minutes) et inscrit un but. Son contrat actuel avec les Verts court jusqu’en 2023.