PSG : OM, même Mauricio Pochettino recadre Longoria !

De Paris à Marseille, on retiendra qu’un président de l’ OM a nié un modèle de jeu au foot français. Au PSG, même l’entraîneur Mauricio Pochettino ne souscrit pas à cette assertion de Pablo Longoria.

OM - Clash du foot français, Pablo Longoria seul au monde ?

Dans les colonnes de El Pais, le président de l’Olympique de Marseille, M. Pablo Longoria a expliqué qu’en France, « il n’y a pas de modèle de jeu » chez les entraîneurs. Pour lui, c’est l’un des pays qui « exporte le moins d’entraîneurs. » Selon lui, ils ne « vendent pas d’idées collectives » de jeu avant d’ajouter : « Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs, car le joueur français continue de jouer dans la rue »

Depuis cette sortie du président de l’ OM, la polémique ne cesse d’enfler avec les réactions de plusieurs entraîneurs français, de Raymond Domenech à Hubert Fournier en passant par Zinédine Zidane. Au PSG, cette sortie du dirigeant du club Marseillais n’est pas non plus validée. Solidaire de ses collègues français, l’ entraîneur argentin Mauricio Pochettino a recardé le dirigeant phocéen.

Le coach du PSG a confié en conférence de presse consécutive à la victoire du Paris Saint-Germain sur l’ ASSE : « On voit un niveau très élevé avec quatre équipes dans la lutte. La France, ce n’est pas seulement les champions du monde, c’est aussi une ligue très compétitive avec de grands entraîneurs ».

Zinédine Zidane, la réponse française au président marseillais

Jusqu’à maintenant, Pablo Longoria continue d’être le seul à penser que le football français manque d’identité. Il faut noter que Zinédine Zidane qui a déjà remporté 3 fois la Ligue des champions au titre d’ entraîneur du Real Madrid est un pur produit du football français. Le milieu offensif qu’il était a été formé au SO Septèmes-les-Vallons et AS Cannes avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux. La Juventus puis le Real Madrid sont les clubs qui ont le mieux bénéficié de son talent.

C’est aussi en France, à l’université de Limoge, qu’il a fait sa formation de Manager Général de Club Sportif.