PSG : Une bonne nouvelle se précise avant Manchester City !

Publié par JEAN-LUC D le 19 avril 2021 à 23:25

Le PSG attend Manchester City sur la pelouse du Parc des Princes le 28 avril prochain pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions. À quelques jours de ce choc européen, les nouvelles ne semblent pas bonnes du côté de l’Etihad Stadium.

Kevin de Bruyne incertain face au PSG

Après le tirage au sort des demi-finales de l' Uefa Ligue des Champions, les entraîneurs Mauricio Pochettino et Pep Guardiola vont se retrouver les 28 avril et 4 mai, d’abord au Parc des Princes ensuite à l’Etihad Stadium. Un remake des quarts de finale de 2019 qui avaient opposé Tottenham à Manchester City. Si l’entraîneur du Paris Saint-Germain est certain de pouvoir compter sur son joueur clé du milieu de terrain, Marco Verratti, ce n’est pas le cas du côté des Citizens.

En effet, Manchester City a confirmé lundi la blessure de Kevin de Bruyne, touché à la cheville lors de la demi-finale de FA CUP perdue face à Chelsea (0-1) samedi. L’actuel leader de Premier League a même précisé que son milieu de terrain belge ne sera pas disponible pour la rencontre face à Aston Villa, mercredi. À un peu plus d’une semaine du déplacement à Paris, le club anglais n’a pas précisé la durée de l’indisponibilité du joueur de 29 ans.

« Manchester City peut confirmer que Kevin de Bruyne a subi une blessure au pied droit et à la cheville samedi (...) L'ampleur du problème n'est pas encore connue pour le moment. Kevin va continuer à passer des examens, mais il manquera le déplacement de mercredi en championnat à Aston Villa », a annoncé Manchester City sur son site officiel.

Avant d’affronter Tottenham en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, mais surtout avant la double confrontation contre le PSG en Champions League, Man City pourrait avoir du souci à se faire avec l'absence de Kevin de Bruyne, l’homme précieux du système de jeu de Guardiola.

Guardiola peu optimiste pour de Bruyne

Après le match contre Chelsea de Thomas Tuchel, l’entraîneur espagnol de Manchester City a donné des nouvelles de Kevin de Bruyne. En conférence de presse, le technicien espagnol s’est montré peu optimiste quant à un retour rapide de son meneur de jeu. « Il ressent une douleur. Il fera un examen demain, mais les médecins me disent que ça n'a pas l'air bon », avait réagi Guardiola. De bon augure pour le PSG ? Rendez-vous le 28 avril au Parc des Princes.