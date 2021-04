PSG Mercato : Le président du Real lâche une bombe pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 20 avril 2021 à 12:57

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival ? La presse espagnole le pense et assure depuis des mois que le club madrilène aurait d’ores et déjà tout préparé pour accueillir l’attaquant de 22 ans à l’issue de la saison en cours. Florentino Pérez, le président des Merengues, est sorti du silence sur ce dossier.

Florentino Pérez fait le point sur le dossier Mbappé

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse à ses dirigeants quant à une prolongation. Une lenteur de l’international français qui fait penser aux médias étrangers que le joueur envisage de plus en plus de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid cet été.

D’ailleurs, Sport a récemment révélé que l’entraîneur du Real aurait profité de la dernière trêve internationale pour appeler directement le jeune champion du monde 2018 afin de lui réitéré son intérêt et lui demander de ne pas parapher un nouveau bail avec le PSG et contraindre ainsi Nasser Al-Khelaïfi à le placer sur le marché en fin de saison. Invité de l'émission El Chiringuito à la télévision espagnole lundi soir, Florentino Pérez a été interrogé sur le sujet. Et le patron du club espagnol s’est voulu très clair : le Real n'a pas approché Mbappé.

« Nous sommes ici pour parler de la Superligue. Dans huit ans, je parlerai d'autre chose », s’est d'abord défendu Pérez sur la question du journaliste qui demandait s’il comptait recruter le numéro 10 du Paris SG cet été. « Regardez, je porte un masque et j'entends 'signez Mbappé'. Que dois-je dire ? Soyez tranquilles… La vérité est qu'il est un très bon joueur. Madrid a besoin d'un changement. Je ne parle pas de Mbappé. Mais nous avons gagné beaucoup de choses, beaucoup de choses se sont produites. Il faut récupérer l’espoir et je travaille sur ça », a lancé l’homme d’affaires espagnol devant l’insistance de Josep Pedrerol, le présentateur de l'émission.

Alerté sur la prolongation de l’enfant de Bondy qui tarde à se concrétiser contrairement à celle de Neymar, Pérez assure n’avoir aucun indice sur l’avenir du protégé de Mauricio Pochettino. « Je n’ai pas parlé avec lui. Du moins pour le moment (sourire). Je plaisante. Sur sa prolongation, je ne sais pas. Je n’ai pas parlé avec lui depuis plusieurs années. Je n’en sais pas plus que ce que je lis dans les journaux », répond le boss de la Maison-Blanche. « Vous pouvez assurer aux supporters que vous allez recruter Mbappé ? », relance Josep Pedrerol.

Et Pérez de couper court : « Non, non je dis rien. Je fais juste tout mon possible pour que le Real ne perde pas la place qui est la sienne. Et sur ça, les supporters savent que je fais tout mon possible. Mais la vérité, c’est qu’on devait gagner 900 M€ cette année et qu’on va en gagner seulement 600. Mais le Real était aussi fauché quand je suis arrivé en 2000 et j’ai réglé la situation. »

Pas d'échange possible Kylian Mbappé - Vinicius Junior

Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, Mbappé est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022. En négociations avec la direction parisienne dans l’optique d’une prolongation, l’ancien buteur de l’AS Monaco pourrait finalement poursuivre son aventure dans la capitale française, d’autant plus que Florentino Pérez exclut toute idée d’un échange incluant Vinicius Junior dans l’opération Mbappé.

« Vinicius Junior est intouchable. Il ne quittera pas le Real Madrid, et ce même si le PSG demande Vinicius [dans des négociations pour Kylian Mbappé] », a expliqué Florentino Pérez. Le meilleur buteur du championnat français pourrait donc rester une saison supplémentaire à Paris plutôt que de réclamer un bon de sortie cet été.