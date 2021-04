Stade Rennais Mercato : Camavinga vers une autre destination ?

Publié par ALEXIS le 21 avril 2021 à 23:30

Eduardo Camavinga est l’un des joueurs du Stade Rennais à forte plus-value. Le club breton pourrait toucher un gros pactole sur son transfert. En plus du Real Madrid, le Bayern Munich est sur les rangs pour le milieu de terrain tricolore. Toutefois, son agent le voit plutôt vers l’Angleterre.

Stade Rennais : Camavinga annoncé en Premier League

Eduardo Camavinga n'a toujours par prolongé son contrat qui prend fin en juin 2022 au Stade Rennais. Il est pourtant ciblé par le Real Madrid depuis le mercato estival dernier. Mais ces derniers jours, l’intérêt du Bayern Munich pour le N°10 du club breton a été dévoilé. Révélé en Ligue 1 la saison dernière et devenu international tricolore en septembre 2020, le milieu défensif du SRFC plait également à de grosses pointures outre-Manche.

L’agent du joueur de 18 ans l’annonce d’ailleurs dans le très relevé championnat anglais la saison prochaine. « Eduardo Camavinga ? Il peut jouer l’année prochaine en Premier League. Il est si bon », a-t-il confié récemment, tout en annonçant son poulain au plus haut niveau dans les prochaines années à venir. « Son caractère est incroyablement fort. Jouer devant 100 000 personnes ne va pas lui faire peur. Je pense qu’il va être une superstar », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain rennais moins performant cette saison

Eduardo Camavinga vaut 60 M€ sur le marché des transferts, alors que le Stade Rennais FC exigerait 50 M€ pour son transfert. Cette saison, il est moins brillant comparativement à ses performances de l'exercice dernier. Il a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues, soit 31 en championnat et 4 en UEFA Champions League, pour seulement 1 but et 2 passes décisives. Collectivement, Rennes est 7e de L1 et est en course pour la 5e place qualificative pour la Ligue Europa, à 5 journées de la fin de la saison.