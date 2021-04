FC Nantes Mercato : Alban Lafont vers la Premier League ?

Publié par Ange A. le 01 avril 2021 à 05:30

Prêté depuis deux saisons au FC Nantes par la Fiorentina, Alban Lafont ne devrait pas poursuivre l’aventure chez les Canaris. À défaut de retourner en Italie, le portier international Espoirs pourrait prendre la direction de l’Angleterre.

Alban Lafont vers l’Angleterre cet été ?

Alors qu’il vient de terminer la phase de poules l’Euro Espoirs, Alban Lafont a tapé dans l’œil de certains recruteurs. Avec les Bleuets, le portier du FC Nantes n’a concédé qu’un seul but en trois apparitions durant le premier tour. Ses performances auraient notamment impressionné un club de Premier League. L’insider anglais Daily Gooner Samuel assure en effet que le gardien de Nantes est dans le viseur de Mikel Arteta. Le coach d’Arsenal ne serait pas convaincu par l’Australien Mathew Ryan prêté par Brighton et actuel remplaçant de l’Allemand Bernd Leno. La source indique sur Twitter que le technicien espagnol souhaiterait enrôler le gardien nantais pour concurrencer son portier titulaire.

Un avenir déjà loin du FC Nantes pour Lafont ?

Alban Lafont est prêté depuis deux saisons au FC Nantes par la Fiorentina. Jusqu’ici les doutes sur son avenir avec les Canaris n’ont pas encore été levés, ce alors que le FCN dispose d’une option d’achat. En cas de relégation de Nantes en Ligue 2, il n’est pas certain de voir le portier de 22 ans sous le maillot Jaune et vert la saison prochaine. Récemment interrogé par Ouest France, il avait fait part de son désir de « jouer la Ligue Europa et la Ligue des champions » pour pousuivre sa progression. Lié à la Fiorentina jusqu’en 2024, l’international Espoirs n’est pas également sûr d’entrer dans les plans de Cesare Prandelli, le coach de La Viola. Le pensionnaire de Serie A ne devrait pas s’opposer au transfert de Lafont à condition d’empocher un joli chèque. Le portier avait été recruté contre 8 millions d’euros en provenance de Toulouse en 2018. Sa valeur marchande approche à ce jour les 13 millions d’euros sur Transfermarkt. Intéressé par Lafont, Arsenal devrait se méfier de l’Olympique de Marseille. Le nom du portier des Bleuets est évoqué pour la succession du vieillissant Steve Mandanda (36 ans).