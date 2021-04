AS Monaco : CDF, Kovac prend le contrepied de Rudi Garcia

Publié par Ange A. le 22 avril 2021 à 01:30

L’AS Monaco retrouve les demi-finales de la Coupe de France. Mercredi, l’ASM a dominé l’OL au Groupama Stadium (0-2) pour se hisser dans le dernier carré de la compétition. Niko Kovac s’est exprimé après la qualification des siens.

L’AS Monaco écarte Lyon et retrouve les demi-finales

Niko Kovac a réussi son pari mercredi au Groupama Stadium. Opposé à l’Olympique Lyonnais, le technicien croate a réussi à qualifier l’AS Monaco pour les demi-finales de la Coupe de France. Porté par son duo d’attaque composé de Ben Yedder (54e, s.p) et Volland (61e), l’ASM s’est imposée (0-2) en terre lyonnaise. Contre le club princier, les Lyonnais ont buté un bon Radoslaw Majecki, impérial sur sa ligne de but. Entraîneur de Lyon, Rudi Garcia estime même que ses poulains, réduits à dix, auraient mérité la qualification. Un avis que ne partage pas l’entraîneur des Rouge et blanc pour qui son équipe a été supérieure à Lyon.

Une victoire méritée pour l’ASM selon Niko Kovac

Pour le coach de l’AS Monaco, ses poulains ont « affiché un très bel esprit d’équipe et un fighting spirit très intéressant ». Raison pour laquelle ils méritent leur qualification contre l’OL. « À la fin quand je regarde les deux périodes, je pense que nous méritons notre victoire […] Notre gardien Radoslaw Majecki a été fantastique. Il a livré une belle performance, il a été sûr, calme, a apporté de la sérénité et il a effectué les parades qu’il fallait au bon moment », a déclaré le Croate après la rencontre. Qualifiée, l’ASM signe son retour dans le dernier carré après quatre ans d’absence. Le club du Rocher sera fixé sur son prochain adversaire dimanche. Les autres qualifiés sont le PSG, le tenant du titre, le Montpellier Hérault et Rumilly Vallières, pensionnaire de National 2.