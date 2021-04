Coupe de France : L' OL éliminé, la réaction de Rudi Garcia

Publié par Ange A. le 22 avril 2021 à 00:45

L’Olympique Lyonnais a été éliminé aux portes des demi-finales de la Coupe de France mercredi. L’ OL a été sorti de la compétition par l’AS Monaco, vainqueur (0-2).

L’ OL cale en quarts de finale contre Monaco

Demi-finaliste la saison dernière, l’Olympique Lyonnais n’ira pas au-delà des quarts de finale de la Coupe de France cette année. Mercredi, l’ OL a été éliminé en quarts de finale de la compétition par l’AS Monaco. Le club de la Principauté l’a emporté au Groupama Stadium (0-2). Wissam Ben Yedder a ouvert le score pour les siens sur penalty (54e). Kevin Volland (61e) a scellé le succès du club princier juste après l’heure de jeu. Au sifflet de la rencontre, Stéphanie Frappart a sorti deux cartons rouges à l’encontre des Lyonnais. Rudi Garcia a été le premier à être exclu avant la demi-heure de jeu. Le technicien lyonnais a été imité par Sinaly Diomandé au retour des vestiaires.

Rudi Garcia accuse l’arbitrage contre Monaco

Expulsé, Rudi Garcia a livré son verdict après la rencontre. Déçu du résultat, le coach de l’ OL est satisfait du visage affiché par ses poulains. L’entraîneur de Lyon estime que ses joueurs ont manqué de réalisme pour éliminer l’AS Monaco. Le technicien lyonnais a également affiché sa déception vis-à-vis du corps arbitral. Il estime que Stéphanie Frappart n’a pas été au rendez-vous de ce quart de finale. « On méritait de se qualifier sur ce qu’on a produit. On n’a pas été en réussite. On n’a pas eu le brin de réussite […] L’arbitrage n’a pas été au niveau des eux équipes. Cela arrive. Il y a eu des décisions défavorables aujourd’hui », a-t-il déclaré selon les propos relayés par le site officiel du club rhodanien. Éliminé par Monaco, Lyon n’a plus que la Ligue 1 à disputer cette saison. Les Gones comptent d’ailleurs un seul point de retard sur les Monégasques. Les deux équipes vont se retrouver dimanche le 2 mai lors de la 35e journée du championnat. En attendant ces retrouvailles, les Lyonnais reçoivent les Dogues, actuels leaders, ce dimanche.