PSG : Mauricio Pochettino fier des progrès de son équipe

Arrivé sur le banc du PSG en début d'année, Mauricio Pochettino réalise des débuts plus qu'honorables. En course pour le titre en Ligue 1 et dans le dernier carré en Champions League, l’ entraîneur argentin a su insuffler une dynamique positive au groupe parisien qu'il félicite pour ses constants progrès.

Le PSG part de très loin cette saison

Cela devait ressembler à une saison normale pour le PSG, à base de succès et de quelques déceptions européennes. Pourtant, les premiers pas des pensionnaires du Parc des Princes en Ligue 1 laissaient présager une année plus mouvementée. Et cela s'est confirmé lors des quatre premiers mois poussifs à l'issue desquels les hommes de Thomas Tuchel ont su sauver les meubles en terminant la phase aller de championnat à la troisième place et en se qualifiant pour les huitièmes de finale de Champions League. Finalement débarqué, l'entraîneur allemand partira à Chelsea, remplacé au bord des pelouses du club parisien par Mauricio Pochettino, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui s'est forgé une réputation de grand coach à Tottenham.

Vers une fin de saison passionnante pour le Paris SG ?

Depuis, le Paris Saint-Germain a su remonter à la deuxième place en championnat, s'affirmant comme un candidat crédible pour sa propre succession. Le club de la capitale est surtout parvenu à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions en se débarrassant de deux grands noms sur la scène européenne : le Bayern Munich et le FC Barcelone. Une montée en puissance que savoure Mauricio Pochettino en conférence de presse.

"Je vois des progrès, mais nous sommes encore loin de notre potentiel maximal », prévient le tacticien de 49 ans. « Nous sommes contents de l'équipe, des joueurs et des efforts qu'ils font. Notre idée est de toujours nous améliorer et d'évoluer. Nous voulons être meilleurs à chaque match. Nous allons entrer dans la période la plus importante de la saison, et nous voulons gagner toutes les compétitions dans lesquelles nous sommes engagés." Des déclarations qui devraient encore plus motiver son groupe et faire un grand plaisir aux supporters parisiens, jamais honorés par le titre de champion d’Europe contrairement à leurs niveaux de l' Olympique de Marseille.

Si Mauricio Pochettino peut bénéficier de plus de confiance de ses dirigeants en offrant divers trophées au club de foot de Paris, il ne serait porté en symbole dans la capitale française que s'il gagne une Uefa Ligue des champions. L' OM est à ce jour le seul club français pouvant revendiquer une victoire dans cette compétition.