OM : Payet dit ce qu'il pense du travail de Jorge Sampaoli

Publié par Chemssdine le 24 avril 2021 à 10:00

L' OM de Jorge Sampaoli est venu à bout du Stade de Reims hier vendredi, en entame de la 34e journée de Ligue 1. Dimitri Payet s'est exprimé sur la façon de travailler de l' entraîneur phocéen après la rencontre.

La belle soirée de l'OM

En ouverture de la 34ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du stade Auguste-Delaune pour y défier le Stade de Reims. Après un début de match poussif, les Phocéens ont su réagir suite à l'ouverture du score rémoise en marquant trois buts pour s'adjuger la victoire finale. Un succès estampillé Dimitri Payet, le milieu offensif français s'offrant un récital en plantant un doublé et en délivrant un caviar pour son compère d'attaque, Arek Milik. Forcément heureux à l'issue de la rencontre, le Réunionnais s'est réjoui de sa bonne période : "J'ai été efficace, c'est ce qu'on me demande à mon poste. Depuis quelques semaines, j'arrive à trouver de bonnes sensations que ce soit dans le jeu ou devant le but. C'est bien pour moi, pour toute l'équipe, et on prend trois points importants ce soir."

Il salue le travail de Jorge Sampaoli

Revenu de l'enfer hivernal, les pensionnaires du stade l'Orange-Vélodrome réalisent actuellement une belle remontée au classement. Il se sont installés à la cinquième place de Ligue 1 grâce à ce précieux succès. Au coude-à-coude avec le RC Lens, les Marseillais devront batailler jusqu'au bout. D'après le numéro 10 olympien, le bon travail du coach Jorge Samaploi peut leur garantir l'Europe l'année prochaine. "On a confiance, il y a du jeu et des buts, assure Payet. Il arrive à nous libérer. Il a bien pris la continuité du travail de Nasser qui nous avait guéris avec son staff. " Des paroles qui devraient encore plus souder les troupes marseillaises dans l'optique d'un sprint final haletant.