PSG Mercato : première réponse de Moise Kean au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2021 à 11:42

Prêté cette saison par Everton, Moise Kean a convaincu le PSG au point où Leonardo a décidé de le recruter définitivement au prochain mercato estival. Interrogé par un média italien sur son avenir, l’ attaquant de 21 ans a livré ses intentions.

Moise Kean, Everton ouvert à la discussion avec le PSG

Lié à Everton jusqu’en 2024, Moise Kean est censé retourner chez les Toffees à la fin de la saison puisque son prêt ne comporte aucune option d’achat. Mais le Paris Saint-Germain aimerait bien garder définitivement l’international italien. Une éventualité qui ne gêne pas Carlo Ancelotti, l’entraîneur de la formation anglaise. Pour l’ancien coach du Paris SG, si Leonardo veut effectivement l’ancien avant-centre de la Juventus Turin, il devra ouvrir des négociations.

« Je n'ai pas à le convaincre de rester (à Everton, ndlr), c'est ce que disent les journaux. Il est prêté et il doit revenir. Si le Paris SG le veut, il doit ouvrir des discussions à son sujet. Nous sommes ouverts, mais si rien ne se passe, il sera un joueur d'Everton la saison prochaine et un joueur important », déclarait Ancelotti au tabloïd britannique The Telegraph. Le principal concerné est sorti du silence sur le même sujet.

Moise Kean plus préoccupé par la LDC

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le natif de Verceil a ouvertement annoncé la couleur pour son futur : Moise Kean préfère se concentrer sur la fin de saison et la demi-finale de la Ligue des Champions qu'il jouera avec le groupe de l' entraîneur Mauricio Pochettino. Ce n'est qu'après ces échéances qu'il pourra penser à sa situation personnelle à Paris.

« Je me sens très bien à Paris », a-t-il fait savoir. « Ils m’ont accueilli les bras ouverts, je ne m’y attendais pas (...) Il y a beaucoup de gaieté avec mes coéquipiers, on s’amuse. On est tous jeunes, mais avec un grand talent. Ici, tu ne peux qu'apprendre (...) » Dans la même intervention, l'Ivoiro-Italien a ajouté : « Mbappé et Neymar sont les deux attaquants les plus forts à l’heure actuelle. Ils sont jeunes aussi, on se comprend vite et bien. J’ai toujours rêvé d’arriver en haut, de jouer à un très haut niveau. Jouer avec eux, c’est magnifique.»

Le compatriote de Marco Verratti, annoncé dans les plans de son club formateur, n’exclut pas complètement un retour à la Juve, mais préfère ne pas s’y attarder pour le moment. « Revenir à la Juventus la saison prochaine ? Je ne sais pas. Je profite des demi-finales avec le PSG et on verra après. La Juve m'a tout donné et j'ai grandi là-bas, sans eux je ne serais pas ici maintenant. La Juve restera toujours dans mon cœur », a-t-il ajouté.

Récemment, le quotidien anglais The Telegraph a révélé que la direction d’Everton réclamerait une somme « significative » de 45 millions d'euros de livres, environ 52 millions d'euros, pour le transfert de son joyau italien. Reste à savoir si le Paris SG sera prêt à consentir un tel effort pour s’offrir Moise Kean.