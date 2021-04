OL : Transfert à Liverpool, Fekir accuse encore son ex-agent

Publié par ALEXIS le 24 avril 2021 à 20:08

Nabil Fekir est passé tout près d’un transfert de l’ OL à Liverpool lors du mercato d’été 2018. La transaction avait échoué et le meneur de jeu était resté à Lyon après la coupe du monde remportée en Russie avec l’Équipe de France. Près de 3 ans plus tard, il continue de régler ses comptes avec son ancien agent Jean-Pierre Bernès.

OL : Nabil Fekir pointe l'attitude de Bernès

L’ OL a transféré Nabil Fekir au Bétis Séville pendant l’été 2019, contre un montant de près de 20 M€, hors bonus. Il aurait pourtant pu signer à Liverpool un an plus tôt, et pour 50 M€ au moins. Le transfert de l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais avait avorté pour diverses raisons. Les Reds avaient évoqué un souci physique (blessure au genou) constaté lors de la décisive visite médicale préalable à la signature du contrat entre les parties. Dans un nouvel entretien a beIN Sports, Nabil Fekir met encore en cause son ancien représentant, Jean-Pierre Bernès. « Il y a des choses qui ont été dites à ce sujet-là qui ont touché ma famille, qui lui ont fait du mal. Des personnes qui ont dit ça, en l'occurrence mon agent », a-t-il rappelé.

L'ex-Lyonnais ne décolère pas

Les proches du natif de Lyon avaient aussi été pointés du doigt pour avoir voulu toucher des commissions dans la transaction. Le joueur de 27 ans n’a toujours pas digéré l’attitude de l’agent qui le conseillait à l' OL. « En gros, que ma famille est venue, qu'elle voulait des commissions. Comme si lui, il l'avait appris à dix heures (du soir, ndlr). […] C’est du foutage de gueule, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, il n'y a pas de problèmes », a déploré Nabil Fekir. Indiquons que ce n'est pas pas la première fois que ce dernier s'en prend à Jean-Pierre Bernès, depuis l'echec du transfert à Liverpool.