L'Olympique de Marseille est à la recherche d’un milieu de terrain pour remplacer Matteo Guendouzi au mercato estival. Adem Zorgane est ciblé à cet effet, mais le RC Lens constituerait un véritable frein sur ce dossier.

Fin de parcours pour Matteo Guendouzi à l’OM ?

Arrivé avec l’OM avec de bonnes intentions, Matteo Guendouzi est déjà sur le départ. Le milieu de terrain franco-marocain de 24 ans a fait le mieux qu’il pouvait au club phocéen, mais ses efforts n’ont pas payé aux yeux d'Igor Tudor. Le technicien croate a fait de l’ancien joueur d’Arsenal un remplaçant, ce qui ne lui convient pas. Puisque le club marseillais va poursuivre la saison prochaine avec son entraîneur, Matteo Guendouzi ne voit pas une autre issue qu’un départ pour sauver sa carrière.

Au mercato estival qui est sur le point d’ouvrir ses portes, le milieu de terrain devrait quitter l’OM et est pour ce faire déjà en négociation aces des clubs. Des formations de Premier League sont déjà à ses trousses pour le recruter, ce qui devrait permettre à l’Olympique de Marseille de percevoir un joli chèque d’une vingtaine de millions d’euros. Qui dit le départ de Matteo Guendouzi dit un recrutement de son remplaçant. Pablo Longoria a trouvé une piste, Adem Zorgane en Belgique, mais va devoir lutter avec le RC Lens.

Selon SPORTS ZONE, Zorgane veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine et envisage donc de changer de club au mercato estival. "Wolverhampton, Brighton, Marseille et Lille montrent un vif intérêt, mais à date, c’est bien le RC Lens qui est en pôle", peut-on lire dans sur un tweet du média.

Qui est Adem Zorgane, ce talent prometteur ?

Adem Zorgane, âgé de 23 ans, est un jeune milieu de terrain algérien qui évolue actuellement au RSC Charleroi. Il a attiré l'attention des dirigeants belge grâce à ses performances remarquables lors des dernières saisons à Alger. Zorgane possède une excellente vision du jeu, une bonne technique et une grande capacité à récupérer le ballon au milieu de terrain. Il a déjà montré une grande maturité dans son jeu et a été comparé à des joueurs talentueux comme Nabil Fekir, ce qui a attiré l’attention de l’OM ces derniers mois.

Un profil polyvalent

Ce qui rend Zorgane attrayant pour l'OM, c'est sa polyvalence sur le terrain. Il peut jouer en tant que milieu de terrain central, récupérateur ou même attaquant de soutien. Sa capacité à s'adapter à différents rôles tactiques est un atout précieux pour Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, qui cherche à mettre en place un style de jeu encore plus dynamique et flexible. Zorgane possède également une bonne qualité de passe et peut créer des occasions de but pour ses coéquipiers, ce qui correspond au style offensif de l'équipe marseillaise. Il a inscrit 4 buts en championnat belge Pro League en 32 matchs sous les couleurs du Sporting Charleroi.

Une intégration facilitée

Comme au RSC Charleroi, l’intégration de Zorgane à l'OM pourrait être facilitée par la présence d'autres joueurs maghrébins de l’équipe marseillaise. La familiarité avec la langue et la culture française pourrait aider Zorgane à s'adapter rapidement à son nouvel environnement. De plus, l'OM est connu pour offrir des opportunités aux jeunes joueurs talentueux, ce qui pourrait être une source de motivation supplémentaire.