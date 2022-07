OL Mercato : Le Betis proche de conclure un deal avec les Lyonnais

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2022 à 12:15

OL Mercato : Pour faire baisser le cout d’Houssem Aouar, le Betis Séville propose un deal à l’Olympique Lyonnais. Un arrangement approuvé par Peter Bosz.

OL Mercato : Le Betis propose Carvalho dans le transfert d'Houssem Aouar

Le Betis Séville convoite Houssem Aouar, milieu de terrain de l’ OL. Le club de Liga a fait une offre largement en dessous des 24 millions d'euros demandés par l’Olympique Lyonnais pour son meneur de jeu, au départ. Évidemment, la proposition n’enchante pas la direction du club rhodanien. Toutefois, le club andalou a trouvé une idée pour convaincre Jean-Michel Aulas de lui laisser le joueur formé à l’académie de Lyon.

Il propose d’inclure William Carvalho dans la transaction. Plus concrètement, le Betis souhaite boucler le transfert d’Houssem Aouar à un moment compris entre 10 et 13 M€, en plus de l’international portugais (73 sélections, 5 buts) en échange, alors que l’ OL demande 16 M€ en plus de Carvalho, selon les informations de L’Équipe. « Sans accord formel, les deux clubs continuent de discuter », a indiqué le quotidien sportif. Les deux parties pourraient trouver un terrain d’entente dans les prochains jours, vu que Peter Bosz apprécie le profil du milieu défensif de 30 ans.

« Peter Bosz aimerait récupérer le Portugais qu'il placerait devant la défense derrière Corentin Tolisso et Maxence Caqueret, voués à des rôles de relayeurs et déclencheurs de pressing », croit savoir la source.

Le Betis Séville rêve du duo Fekir-Aouar, comme à Lyon

Le Betis Séville tente, parallèlement aux négociations avec le board de l’ OL, de convaincre Houssem Aouar de rejoindre leur équipe. L’idée étant de reconstituer le duo qu’il formait avec Nabil Fekir à Lyon. Notons que le champion du monde Tricolore a rejoint le Béticos à l’été 2019, pour près de 20 M€. En trois saisons sous le maillot du Real Betis Balompié, il est devenu un joueur important, cadre du vestiaire et leader technique. Quant à Aouar, il songerait à un départ de Lyon, librement, à un an de la fin de son contrat. Ce n'est donc pas gagné pour le club de Liga !