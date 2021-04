LOSC : mauvaise nouvelle avant le derby contre le RC Lens

Publié par Melvin le 26 avril 2021 à 11:39

Victorieux contre l' OL (2-3) dimanche soir lors du match de la 34e journée de ligue 1, le LOSC se prépare à un autre gros choc face au RC Lens, son frère ennemi. À l'approche de cette rencontre, les nouvelles sont moins bonnes pour les Dogues.

Yilmaz suspendu contre Lens, un coup dur pour le LOSC

Un homme, Burak Yilmaz, a illuminé de son talent la rencontre de dimanche qui a opposé le LOSC à l'Olympique Lyonnais. L' attaquant Turc a fait trembler deux fois les filets de Lyon et a été l'auteur du but de la victoire à la 85ème minute de jeu. Le Lille OSC aurait donc toutes les raisons de compter sur sa présence pour régler les comptes de son brillant voisin, le RC Lens.

Mais la réalité est tout autre. Après avoir inscrit le but de la victoire face à Lyon, l'attaquant des dogues a enlevé son maillot pour célébrer ce but décisif. Un geste qui va lui coûter cher car l'ex-joueur de Besiktas était sous la menace d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes. Le règlement de la LFP étant implacable, le buteur lillois devra purger un match de suspension. Un énorme coup dur pour Lille et son attaquant, auteur de 14 buts et 5 passes décisives cette saison.

Un turc peut en cacher un autre

Christophe Galtier va donc devoir composer sans un élément majeur de sa formation. Pour le remplacer, le technicien français devrait faire confiance à Yusuf Yazici. Devenu remplaçant depuis une dizaine de matchs, l'ex-joueur de Trabzonspor a fait une entrée remarquée contre Lyon. En effet, ce dernier fut l'auteur de la passe décisive amenant le but victorieux de Burak Yilmaz. En l'absence de son compère de l'attaque, l'international turc de 22 ans va devoir retrouver les chemins des filets. Le dernier but de Yazici en Ligue 1 remonte à la 23ème journée et le match contre Bordeaux.