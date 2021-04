PSG Mercato : Pochettino prêt à faire capoter un coup à 9M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2021 à 14:42

Pour le prochain mercato estival, Leonardo aimerait bien renforcer les couloirs de la défense du PSG. Et le directeur sportif du club de la capitale tenait presque une belle affaire à 9 millions d’euros. Mais son entraîneur Mauricio Pochettino ne semble pas du même avis que lui.

Une décision radicale prise par Pochettino ?

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino entend bien imprimer sa marque sur l’effectif des Rouge et Bleu. Après un examen critique de son groupe, l’entraîneur argentin aurait fait un constat très amer et reconnu de tous depuis ces dernières années comme le maillon faible de l’équipe parisienne : l’absence de latéraux dignes et totalement fiables. L’ancien coach de Tottenham voudrait donc une restructuration profonde de ce secteur de jeu, notamment le couloir droit de la défense du PSG. Pourtant, Leonardo tenait une affaire déjà presque conclue, mais Pochettino n’en serait pas entièrement convaincu.

Alessandro Florenzi vers un départ surprise du PSG ?

En effet, d’après les informations relayées par le journal L’Équipe, Alessandro Florenzi ne ferait pas l'unanimité au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Bon offensivement, le latéral droit prêté cette saison par l’AS Roma, ne l’est toujours pas assez défensivement. Malgré une intégration réussie, l’international italien de 30 ans susciterait ainsi des commentaires sur son niveau. La décision de lever son option d’achat fixée à 9 millions d’euros ne serait donc plus entièrement acquise du côté de la capitale française.

Mieux, toujours selon la même source, Leonardo serait même actuellement à la recherche d’un numéro 1 à ce poste et Alessandro Florenzi ne ferait visiblement pas partie des plans parisiens. Pochettino aimerait faire revenir Serge Aurier à Paris, tandis que le nom de Hector Bellerin (26 ans, lié jusqu’en 2023 avec Arsenal) serait aussi évoqué en interne. Selon La Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi aurait rencontré Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter Milan, lors du dernier rassemblement de l'Italie et pourrait retourner en Serie A en cas de départ.