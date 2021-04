OM Mercato : Officiel, un premier départ annoncé à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2021 à 15:12

Alors que le mercato d’été ne s’ouvre que le 9 juin, les lignes bougent déjà à l’ OM. Un premier élément de l’effectif de Jorge Sampaoli vient de faire une grande annonce sur son avenir à l’Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli prépare un gros coup de balai à l’ OM

Arrivé en mars dernier et à quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts de l’été, Jorge Sampaoli semble déjà avoir ses idées pour la prochaine équipe qu’il veut bâtir à l’Olympique de Marseille. Après avoir fait l’état des lieux, l’entraîneur argentin aurait décidé de passer un énorme coup de balai dans son groupe actuel à la fin de la saison. D’après France Football, plusieurs joueurs pourraient ainsi faire leurs bagages et quitter la Canebière lors du prochain mercato estival. Yohann Pelé, Yuto Nagatomo, Saîf-Eddine Khaoui, Olivier Ntcham et Michaël Cuisance seraient les premiers noms qui circuleraient déjà en coulisses. Mais il faudra désormais ajouter un autre nom sur cette liste.

Valère Germain annonce son départ et ses envies d'avenir !

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Valère Germain va quitter l’Olympique de Marseille à l’issue de l’exercice en cours. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 31 ans n’a pas reçu de proposition de prolongation et va donc devoir se trouver un nouveau point de chute cet été. Invité de l’émission Jour de Ligue 1 sur Canal+, l’ancien avant-centre de l’OGC Nice a officiellement annoncé son départ de l’OM.

« Je n'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de repartir sur un beau projet. Ç'a été une belle expérience à Marseille, j'ai beaucoup apprécié et on verra ce que l'avenir me réservera. J'espère découvrir l'étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine. J'ai hâte de le savoir et puis j'espère rejouer un peu plus souvent et essayer d'être de nouveau décisif pour une équipe », a expliqué Valère Germain.

Reste maintenant à savoir où le natif de Marseille va poser ses valises pour la suite de sa carrière.