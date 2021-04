OL Mercato : Juninho prépare un mauvais coup contre l'OM

Publié par ALEXIS le 27 avril 2021 à 00:00

Un joueur ayant tapé dans l’oeil du nouvel entraîneur de l’ OM pourrait filer librement cet été. L’ OL lui ferait les yeux doux pour l’attirer dans la capitale des Gaules.

L' OL veut chiper Hugo Dupont à Marseille

Nommé entraîneur de l’ OM en février dernier, Jorge Sampaoli a supervisé plusieurs jeunes joueurs de la réserve du club, dont l’un serait dans le viseur de l’ OL. Certaines des pépites marseillaises s’entraînent régulièrement dans le groupe professionnel depuis l’arrivée de l’Argentin sur le banc de touche du club phocéen. Malgré cette attention dont jouit Hugo Dupont, il aurait des envies d’ailleurs. Le jeune arrière latéral est en effet en fin de contrat aspirant en juin 2021 et souhaite filer librement selon les indiscrétions de L’Équipe. Son profil polyvalent, pouvant évoluer à gauche ou à droite en défense, plairait à la Real Sociedad mais aussi à l’Olympique Lyonnais. Face à la crise sportive et économique née de la pandémie de coronavirus, l’ OL est à l’affût de joli coup à 0 euro. Et pour le joueur de 18 ans de l’Olympique de Marseille, le club rhodanien n’aura pas à payer d’indemnité de transfert.

Sampaoli annonce le grand ménage

Il faut dire que Jorge Sampaoli a certes intégré des joueurs issus de l'académie des Phocéens dans le groupe professionnel, mais il n'a encore pris aucune décision les concernant pour la saison prochaine. Il a cependant annoncé un grand ménage à l'intersaison. « Les joueurs prêtés sont étudiés tout comme ceux qui sont prêtés au club cette saison. Ceux qui auront le potentiel pourront rester avec nous la saison prochaine, les autres devront chercher un autre club », a prévenu le nouveau coach des Olympiens au sujet du mercato estival.