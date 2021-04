ASSE Mercato : Gros soutien à Claude Puel en difficulté

Publié par ALEXIS le 27 avril 2021 à 13:30

Un joueur que Claude Puel a eu sous ses ordres à l’OGC Nice et à l’ ASSE lui a apporté son soutien après le match qui a opposé les Stéphanois au Stade Brestois, dimanche dernier sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard (1-2).

ASSE : Honorat milite pour le maintien de Puel

Claude Puel est en difficulté à l’ ASSE. Son équipe a frôlé la relégation la saison dernière et est mal classée lors de l’exercice actuel. Manager général et entraîneur des Verts, il est au centre du nouveau projet du club ligérien, mais la rumeur l’annonce sur un fauteuil éjectable. Un ancien protégé du coach estime pourtant qu’il est bel et bien l’homme de la situation à l’AS Saint-Étienne. « Heureusement que vous avez besoin de lui (Claude Puel, ndlr). Sinon, qui va prendre les rênes ? Qui d’autre que lui serait l’homme de la situation ? » a questionné Franck Honorat dans Poteaux-Carrés. « Il a pris le club en cours dans un contexte super compliqué qui ne s’est pas beaucoup amélioré depuis. Moi j’ai connu ce coach à Nice comme à Sainté. C’est un bâtisseur, un coach formateur. Je pense qu’il faut lui laisser le temps », a plaidé l’attaquant transféré par l’ ASSE à Brest pendant le mercato estival 2020.

L'attaquant de Brest justifie les difficultés des Verts

Quatorzième de Ligue 1, l’équipe de Claude Puel est presque assurée du maintien dans l’élite. Franck Honorat n’a aucun doute que Sainté sera en Ligue 1 la saison prochaine, malgré ses soucis financiers actuels. « On a dit qu’il y a des problèmes financiers, qu’on ne peut pas acheter des joueurs. C’est ça qui a freiné. […] Je pense que les Verts vont se maintenir. Je ne me fais pas de souci », a rassuré ainsi Franck Honorat. Rappelons que Claude Puel a signé un contrat de trois saisons lors de son arrivée le 4 octobre 2019 et est lié à l' ASSE jusqu'au 30 juin 2022. Néanmoins, il pourrait être remercié si le club ligérien, mis en vente présentement, est racheté par d'autres investisseurs.