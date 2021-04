OM Mercato : Grosse mise au point de Mandanda sur son avenir

Publié par ALEXIS le 27 avril 2021 à 12:12

Steve Mandanda a un contrat longue durée à l’ OM. Il est quand même annoncé vers la porte de sortie du club phocéen par la rumeur du pré-mercato. Dans une interview accordée à Onze Mondial, le gardien de but a répondu aux spéculations sur son avenir à Marseille.

OM : Mandanda « a encore cette envie et ce besoin de jouer »

Steve Mandanda a mis fin à la rumeur sur son futur à l’ OM. Il n’a pas du tout l’intention de quitter le club qui l’a relevé et conduit au haut niveau. Même à 36 ans passés, il a bien l’intention d’aller au bout de son contrat jusqu’en juin 2024. « Je vois mon avenir forcément ici, à l’Olympique de Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club », a-t-il déclaré. « J’ai encore cette envie et ce besoin de jouer. À partir du moment où je suis encore sur le terrain, c’est difficile de me projeter. Aucun poste ne m’intéresse pour le moment, concernant ce qui se dit sur mon avenir à court terme à l’ OM », a précisé l'international français.

« Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici », a insisté Steve Mandanda, avant d’évoquer la question de sa reconversion. « Je pense rester dans le football. […] Est-ce que ce sera sur le terrain ou en dehors ? je ne peux pas encore le dire. Je ne sais pas si j’aurai envie d’être entraîneur des gardiens, entraîneur des jeunes, être dans les bureaux pour de l’administratif ou du sportif », a indiqué Steve Mandanda.

Statistiques du portier sous le maillot de Marseille

Formé au Havre AC, Steve Mandanda a joué à l' OM entre 2007 et 2016, avant son transfert à Crystal Palace en Angleterre. Il avait signé un contrat de trois saisons avec les Eagles, mais au bout d'un seul exercice, le portier est revenu au Vélodrome en juillet 2017. En 13 saisons cumulées chez les Olympiens, il a disputé 589 matchs sous le maillot Blanc et Bleu, pour 654 buts encaissés et 189 clean sheet. Cette saison, il a pris part à 31 matchs en Ligue 1 et a concédé 40 buts, pour 8 clean sheet.