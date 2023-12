L'Olympique de Marseille accueille le Stade Rennais FC ce dimanche, en clôture de la 14ème journée de Ligue 1. Découvrez leurs compositions probables.

OM-Stade Rennais : Deux clubs loin de leurs objectifs !

Qui pouvait prédire la douzième place de l'Olympique de Marseille, et la dixième du Stade Rennais après 13 journées de Ligue 1 ? Certes, le club phocéen compte un match en retard, à disputer contre son rival lyonnais le 6 décembre prochain au Vélodrome. Mais même avec un succès, les protégés de Gennaro Gattuso seraient loin de leur objectif principal : la qualification en coupe d'Europe. Pour le moment, 9 points les séparent de la cinquième place occupée par Reims, qui compte 2 matchs en plus.

Autrement dit, les Phocéens peuvent réduire cet écart en enchaînant 2 victoires, face à Rennes et Lyon. Seulement, ils n'ont jamais réalisé une telle prouesse cette saison en Ligue 1. De son côté, le SRFC a changé d'entraîneur la semaine passée. Au revoir Bruno Genesio, et bonjour Julien Stéphan. Le nouveau coach a réussi son entrée en matière, avec un succès à domicile contre Reims (3-1) puis un autre contre le Maccabi Haïfa (0-3) en Ligue Europa jeudi dernier. Les Rouge & Noir espèrent donc faire la passe de trois face à l'OM pour se relancer définitivement. Ils seront au complet, contrairement au groupe de Gennaro Gattuso.

Steve Mandanda dans les buts du SRFC, l'OM sans Correa

Dans ce match comptant pour la 14ème journée de Ligue 1, chacun a ses avantages. L'Olympique de Marseille pourra sans doute s'appuyer sur un public en feu pour le soutenir, malgré l'absence de Joaquin Correa. Touché à la cheville par un tacle de Steven Berghuis lors de la victoire face à l'Ajax Amsterdam (4-3, 30 novembre dernier), l'attaquant argentin ne pourra pas enchaîner une cinquième titularisation consécutive. Gennaro Gattuso va privilégier, selon Foot Mercato, son système en 4-2-3-1. Devant Pau Lopez, la charnière centrale se composera de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot, souvent préféré à Leonardo Balerdi en Ligue 1. Ces derniers seront accompagnés par Amir Murillo et Jonathan Clauss sur les côtés.

Au milieu de terrain, la paire Kondogbia-Veretout devra alimenter en ballon le duo Harit-Aubameyang, qui officiera en attaque. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr seront les atouts offensifs de l'OM sur les ailes. Pour sa part, le Stade Rennais devrait se positionner sur un 3-4-3. Annoncé malade samedi soir, mais présent dans le groupe, Steve Mandanda va bien faire son retour à Marseille. C'est le trio Wooh-Belocian-Theate qui sera vraisemblablement chargé de défendre devant ses buts. Benjamin Bourigeaud et Adrien Truffert auront un rôle de piston, pour parfaire le mélange entre l'expérience de Nemanja Matic et la fougue d'Enzo Le Fée. Devant, on retrouverait le même trio vainqueur contre Reims : Amine Gouiri, aux côtés de Martin Terrier et Arnaud Kalimuendo.