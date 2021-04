OM : Jorge Sampaoli commence à faire forte impression

Publié par ALEXIS le 27 avril 2021 à 13:59

En deux mois à l’ OM, Jorge Sampaoli commence à séduire les supporters du club provençal. Il impressionne même des chroniqueurs, dont l’un des plus critiques.

OM : Jorge Sampaoli a mis Riolo à ses pieds

Nommé entraîneur de l’ OM début mars 2021, à la place d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli est sur la bonne voie. Son bilan est positif. En 7 matchs de Ligue 1 disputés, il a enregistré 5 victoires, un nul et une défaite. Son équipe a ainsi glané 16 points sur 21 possible en championnat et pointe désormais à la 6e place, à un point de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Il a apporté une nouvelle dynamique et a redonné aux Marseillais l’envie de défendre bec et ongles le maillot du club.

La fougue sur le terrain et son projet de jeu emballent déjà Daniel Riolo. « Les matchs de l’Olympique de Marseille, on ne les regardait plus, maintenant on les regarde et on ne s’emmerde pas », a-t-il lâché sur RMC Sport. « Ça pétille, c’est vivant et dans notre Ligue 1. Je suis ravi qu’il y ait un entraîneur pareil et qu’il soit à la tête de l' OM ! Ça me plait et je suis content ! Il nous manque des coachs avec des personnalités dans les clubs de Ligue 1, et lui ça en est une », s’est réjoui le chroniqueur sur la radio.

L'Olympique de Marseille peut finir à la 5e place européenne ?

Pour la course à l’Europe, le journaliste sportif croit que l’équipe phocéenne (55 points) est armée pour finir à la 5e place aux dépens du RC Lens (56 points) et du Stade Rennais (54 points). « L’ OM va jouer la 5e place jusqu’au bout et j’en suis ravi parce que j’aime ce que fait Jorge Sampaoli. […] Il va falloir choisir des joueurs qui ne vont pas se lasser de sa méthode […]. C’est le meilleur parcours à l’ OM depuis Marcelo Bielsa. Depuis qu’il est là, il a redonné un souffle et une dynamique qui sera encore meilleure quand il y aura du public au Vélodrome parce que ça collera et ça fera l’alchimie Olympique de Marseille. Je crois en cette histoire », a commenté Daniel Riolo, souvent avare en compliments.