LOSC Mercato : Une pépite anglaise tout proche de signer !

Publié par Melvin le 27 avril 2021 à 14:27

Victorieux à Lyon (3-2) au terme d'un scénario complétement fou, le Losc a fait un grand pas vers le titre de champion de France. Désormais à 4 journées d'obtenir un trophée qui les fuit depuis 2011, le Lille OSC fait une saison exceptionnelle. Mais certains cadres tels que Mike Maignan ou encore Jonathan Ikoné devraient quitter le club à la fin de la saison. La cellule de recrutement du club nordiste va avoir fort à faire pour compenser ces départs.

Noni Madueke futur joueur du LOSC

Et il se pourrait bien que la direction lilloise soit en passe de recruter un attaquant très prometteur. En effet, selon les informations du Daily Mail, le Losc a fait de Noni Madueke sa priorité pour renforcer son attaque. Auteur de 7 buts et 7 passes décisives en 21 rencontres, le natif de Londres éclabousse de son talent le championnat néerlandais. Du fait de ces performances, ce dernier attire la convoitise de nombreux clubs européeens. En plus de Lille, le RB Leipzig ainsi que Leicester sont fortement intéressés par l'ailier évoluant au PSV Eindhoven. Selon le site Transfermarkt, le joueur est évalué à 14 millions d'euros. Une somme qui parait abordable pour la direction lilloise soucieuse de ne pas faire de folies en ces temps de crise sanitaire qui fragilise la situation financière du club.

Le directeur de l'AC Milan refroidit les dogues pour Maignan

Parallèlement au dossier Madueke, Lille doit finaliser le départ de Mike Maignan. Annoncé avec insistance à l'AC Milan pour remplacer un Gianluigi Donnarumma en fin de contrat à l'issue de saison, le gardien lillois pourrait ne pas voir l'Italie. C'est Frederic Massara, le directeur du football du club lombard qui a vendu la mèche au micro de nos confrères de Sky Sports. « Notre position sur l'avenir de Donnarumma ne change pas, nous avons confiance en lui et nous espérons pouvoir trouver un accord rapidement. Maignan ? Nous sommes toujours vigilants sur le marché, mais pour le moment nous ne pensons pas à d'autres gardiens de but. Nous voulons le renouvellement de Gigio et nous sommes confiants » a-t-il confié.