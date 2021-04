LOSC Mercato : Bientôt un nouvel entraîneur à Lille OSC ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2021 à 02:00

Victorieux dimanche soir au Groupama Stadium face à l’OL, en clôture de la 34e journée de Ligue 1, le LOSC a fait un grand pas vers le titre. De son côté, Olivier Letang, le président du club lillois, pense déjà à l’avenir et pourrait prochainement nommer un nouvel entraîneur au sein de son écurie.

Olivier Letang félicite les joueurs et le staff du LOSC après OL

« Est-ce que Lille sera champion ? Il est trop tôt pour le dire. Il y a un classement qui est très serré. Mais ce soir, on a vécu une soirée formidable, fantastique en termes d’émotions. Le match avait été très bien préparé par Christophe et le staff (…) On sait qu’on a un groupe qui a de la qualité, mais on sait aussi qu’il faut qu’on ait certaines valeurs. On a une prochaine échéance samedi prochain contre Nice et il y a deux autres équipes qui font un parcours incroyable en 2021.

On a la chance de vivre une fin de saison palpitante en Ligue 1. Je suis très fier de ce qu’ont fait les garçons, le staff et comment Christophe a mené l’effectif pour qu’on aille chercher cette victoire », s’est exclamé Olivier Letang au micro d’Infosport+ après la précieuse victoire de Lille OSC face à l’Olympique Lyonnais.

S’il se dit grandement satisfait du travail de Christophe Galtier, le président de Lille OSC serait sur le point de nommer un nouveau coach. Mais pour l’équipe des moins de 17 ans.

Patrick Collot de retour à Lille ?

En effet, d’après les informations de l’Insider Mohamed Toubache-Ter, Patrick Collot pourrait signer son retour à Lille à l’issue de la saison en cours. Libre depuis son départ du FC Nantes en février dernier, le technicien français de 53 ans connaît bien la maison lilloise pour y avoir évolué en tant que joueur de 1995 à 2002, ensuite comme entraîneur adjoint entre 2015 et 2017. Toujours selon la même source, le deal serait très avancé puisqu’il ne resterait plus que des détails à régler avant l’officialisation de la nouvelle.

Patrick Collot ne vient donc pas prendre la place de Christophe Galtier, mais vient s’occuper de l’équipe U17 du LOSC. « Le retour de Patrick Collot à Lille est dans les tuyaux depuis des semaines. Il devrait y faire son retour pour en devenir l’entraîneur des U17, la saison prochaine. Des détails restent à régler », a expliqué Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter.